22 de agosto de 2020

En medio de la cuarentena por el avance del coronavirus en el país, Guillermo "El Pelado" López y su esposa Nella Ghorghor fueron víctimas de un robo mientras esperaban el pedido de un restaurante. "Fue un momento espantoso", dijo el conductor.

En diálogo con el programa radial Por si las moscas, de La Once Diez, el periodista relató el hecho de inseguridad que vivió días atrás junto a su pareja, cuando hacían take away. "Me ha pasado hace poco que estacioné el auto para esperar un pedido. Cometí el error de dejar la ventana abierta, unos tres o cuatro dedos nada más. Me puse a mirar el celular, como hacemos todos cuando esperamos algo, y en ese instante me robaron", contó.

Según explicó, el delincuente llevaba una bolsa con la que intentaba simular que tenía un arma: "Nos amenazaba y obviamente vos pensás 'quizás en la bolsa no tiene nada, arranco y me voy'. Pero quizás tiene.Le dimos la plata que teníamos. Pasamos un momento espantoso, de esperar una rica comida con mi mujer, a no saber en qué terminaba".

Y se lamentó el conductor: "Siempre terminamos diciendo 'por suerte no pasó nada más que perder un poco de plata'".

Además, se refirió a la inseguridad que prima en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero que no ocurre con tanta frecuencia en el resto del país: "Paso gran parte del año en Pinamar, cada vez que puedo me voy para allá y es otro contexto, por ejemplo, no existe el motochorro. Entonces bajás la alarma y el alerta inconscientemente. Te sentás en un bar y apoyás el celu arriba de la mesa porque no va a pasar nadie corriendo para llevárselo. Cuando llego a Buenos Aires tengo que resetear eso. Y ese día puntual quedé con el chip de la última vez que estuve en Pinamar y me relajé".

"[La inseguridad] no es una sensación. Las imágenes que todos los días ponen en los noticieros no son extras actuando una situación violenta, es lo que sucede. No hay que vivir paranoico, hay que estar alerta. La verdad que es una pena tener que vivir así, y cuando te alejás un poco de las ciudades pasa menos, la gente vive más tranquila", expresó.

El periodista también contó que cuando su esposa va a comprar algo, se suma en la salida. "Te soy sincero, a veces digo 'esperá que te acompaño'. No sé si voy a colaborar mucho, pero tengo más tranquilidad acompañándola. Y esto no es de ahora. No es de este Gobierno ni del anterior. Siempre ha sucedido en Buenos Aires. También pasa en lugares importantes de Europa y en Nueva York. En las grandes ciudades hay robos, es así", concluyó.