David Duchovny y Gillian Anderson, los protagonistas de una de las series más emblemáticas de los últimos 25 años consideran un episodio de The X-Files como el peor de todos y no han dudado en decir cuál.

Los expedientes secretos X (el título con el que The X-Files debutó en las noches de Telefe hace más de dos décadas) llegó a su fin en marzo de 2018 tras 11 largas y exitosas temporadas, y convirtió a la serie de ficción y misterio en una parte importante de la cultura pop, así como una de las más emblemáticas de los últimos 25 años.

Con más de 200 episodios producidos, es difícil para los fanáticos de The X-Files elegir el episodio favorito, pero dentro de grandiosas producciones, también hay altas probabilidades de encontrar capítulos que no fueron del agrado del público.

De hecho, varios episodios de la última temporada de The X-Files están dentro de este grupo, puestos allí por la crítica y los mismos fanáticos que hubieran querido que el departamento del FBI permaneciera cerrado de manera definitiva. Aunque eso no quita que la producción original de la serie no produjera algunos fracasos en torno a la historia.

Por ejemplo, está el episodio "First Person Shooter" de la temporada 7, que envía a los agentes Mulder y Scully a un juego de realidad virtual poco convincente, lo que genera muchos malos chistes y referencias anticuadas a la escena de los juegos de la época. Luego está el capítulo "Simetría de miedo" de la temporada 2, una historia ridícula que involucra a extraterrestres que secuestran animales y a un alboroto por un elefante invisible.

Las dos anteriores son elecciones populares de los fanáticos de Los expedientes secretos X en el momento de buscar el peor episodio de la serie. Sin embargo, David Duchovny y Gillian Anderson, los protagonistas de la historia, tienen su propia elección del peor capítulo y no dudaron en darlo a conocer.

El peor episodio de The X-Files, según David Duchovny y Gillian Anderson

David Duchovny y Gillian Anderson no han dudado al nombrar su elección para el peor episodio de la serie que protagonizaron. Se trata de uno de la temporada 3, con un villano que no es exactamente aterrador.

Cuando se les pide que nombren cuál es el capítulo que menos les gusta, la pareja cita regularmente "Teso Dos Bichos", que se emitió como el episodio 18 de la temporada 3.

En el capítulo se profana una urna sagrada enterrada, que despierta a un enojado espíritu de un jaguar nativo americano. Si bien el jaguar asesino podría haber sido genial, el último acto de "Teso Dos Bichos" revela que los asesinatos eran realizados por gatos domésticos comunes y corrientes. Tanto Duchovny como Anderson se han burlado de lo decididamente poco aterrador que estos gatos son como villanos.

Además, toda la producción de este episodio estuvo llena de problemas, especialmente para Gillian Anderson, que es alérgica a los gatos. En un momento, tuvo que luchar con uno de ellos pero, por su inconveniente, tuvieron que utilizar un animal de peluche que hizo notar el cambio. Además, el guión se tuvo que reescribir durante el rodaje, hecho que provocó una mayor frustración para los protagonistas.