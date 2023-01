El picante contrapunto entre Romina y Alfa sobre la “estrategia” de Camila para ganar Gran Hermano: “No le importa nada”

escuchar

En Gran Hermano (Telefe), los participantes intuyen cada vez más que ciertas relaciones que se dan entre los habitantes de la casa más famosa del país tienen que ver con la estrategia del juego.

Esto es, por caso, lo que parece pensar Romina de la relación cada vez más estrecha que se estableció entre Camila y Alfa. Para la exdiputada, el interés de la joven por el tigrense tiene que ver con que lo quiere sacar de la casa. “Ella quiere ganar, no le importa nada”, aseveró la oriunda de Moreno.

El diálogo entre Romina y Alfa, en el que intervino también Julieta, se dio en el patio de la vivienda. La exlegisladora le dio a entender a su amigo que no confiaba en el interés de Camila en él. “¿Te pensás que tengo 20 años?”, le preguntó con orgullo el vendedor de autos, que recibió la siguiente explicación de Romina: “Capaz que (Camila) ve que afuera tenés aguante y como ella quiere ganar y quiere llegar, porque no le importa nada, por ahí te quiere dejar mal a vos a fuera”, hizo una pausa y acotó: “Con una piba de 21...”.

Romina le dijo a Alfa que Camila lo usa para ganar el programa

“No, es que es al revés -respondió el hombre más longevo del reality-. Si fuera así dirían: ‘El más viejo se levantó a la más p...eja de la casa’, quedaría ante todo el mundo como ‘el que tiene 60 puede estar con una de 20′”.

Luego, cuando Julieta intervino para decir que Camila tiene actitudes especiales para con él, el tigrense señaló que eso era porque ella había perdido a su papá recientemente. “Ella me dijo: ‘Con el único que me respaldo acá es con vos, hace un año me abandonó mi papá'”. “Como si nosotros no le diéramos bola”, sentenció, con enojo, Romina.

