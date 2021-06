Damián Betular reveló qué le decían “en secreto” durante las devoluciones en MasterChef

MasterChef Celebrity llegó a su fin y, desde que se emitió por primera vez en el 2020 y hasta la más reciente final, logró ser un rotundo éxito. Parte de la responsabilidad del suceso le corresponde a Damián Betular, quien tuvo la difícil tarea de tomar el lugar que ocupó Christophe Krywonis cuando el formato llegó en 2014.

En ese sentido, siendo un personaje que muchos fanáticos lograron descubrir en esta época, fue entrevistado en el programa Por si las moscas (La Once Diez) y habló de todo el detrás de escena del programa.

“Lo que ves es lo que soy. Al tener compañeros como Germán (Martitegui), Donato (De Santis) y Santi (Del Moro), entendí que había una parte en la que había que divertirse. Si no le pongo la cuota de diversión a todo ya no me sirve. Transformamos y transformé MasterChef en mi refugio, en mi lugar de amigos”, indicó.

Mejores momentos de Betular en MasterChef Celebrity - Fuente: Telefé

Pero una de las cosas que más divirtió a la gente durante todos estos capítulo, fueron las memorables caras que Betular hacía durante las devoluciones. Eso se producía en complicidad con el director Claudio Cuscuella, con quien se comunicaba a través del auricular, conocido como “cucaracha”.

“Nos divertíamos mucho con el director. Él me decía: ‘Yo soy la gente, lo que yo te digo en la cucaracha es lo que te está diciendo la gente’. Y me decía cosas durante las devoluciones. Yo miraba a cámara como diciendo: ‘Ay, qué está diciendo’”, recordó.

Su emoción, la final y el campeón

La entrevista abordó muchos temas pero la pregunta que no pudo faltar se refirió a la emoción que sintió cuando quedó eliminada Candela Vetrano. “Me emocioné mucho porque era una de mis candidatas. No salió al aire pero tardé mucho en poder hablar. Tiene algo que me transporta a un mundo de mucha alegría con su sonrisa”, rememoró.

Por último, felicitó a Gastón Dalmau y aseguró que ganó porque tuvo un “buen manejo de cocciones y los detalles en sus platos” y le dedicó unas palabras de cariño a Georgina Barbarossa, a quien conocía antes de que la vida los juntara en MasterChef Celebrity. “Lo que ve la gente en cámara es Georgina, es ella en su casa y con amigos”, bromeó.

