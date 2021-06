Hernán “El Loco” Montenegro habló de su dura infancia: “A los 9 años me tuve que hacer hombre”

Hernán “El Loco” Montenegro fue uno de los invitados a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y conmovió a todos con la dura historia de vida que tuvo durante su infancia.

“Yo no fui víctima de nada en la vida, las cosas pasan. Tuve una infancia difícil, con mi familia vivimos en la época militar momentos muy duros. De esto no hablé nunca, lo empecé a hacer en los últimos años. La terapia me ayudó a poder sacarlo”, señaló.

Y agregó: “Yo me fui muy niño de la Argentina, me exilié a los 16 años. Yo me fui solo el día después que asumió [Raúl] Alfonsín en 1983. Era una oportunidad de laburo y me fui con mucho enojo también”, confesó Montenegro.

“A los ocho, nueve años, a nosotros nos cayeron los militares, tuvimos que rearmar nuestra vida, papá se tuvo que guardar un tiempo porque era peligroso. Yo a los nueve años me tuve que hacer hombre, no te queda otra”, aseguró. “Claro, cuando uno es chico y ve eso va acumulando”, agregó Juana Viale muy movilizada por el relato.

“Yo vivía de una forma, como cualquiera de nosotros cuando sos un niño, una niña, y vi llevarse mi ropa, mis juguetes, mi vida, arriba de un camión militar, y eso es duro. Y a partir de ahí me tuve que hacer adulto y empezar a mirar la vida desde otro lugar. Por eso me fui a los 16 a España y ahí empezó mi ruta”, concluyó el exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe).

