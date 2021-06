El momento más triste del Polaco: su conmovedora despedida a su padre en las redes

El jueves se conoció la triste noticia de la muerte de Jorge Carlos Cwirkaluk, el padre del cantante “El Polaco”. El artista guardó silencio durante el fin de semana y en las últimas horas decidió expresar su dolor en las redes sociales, con un conmovedor posteo de despedida: “Nunca te voy a olvidar”.

La información sobre el fallecimiento la dio a conocer la productora Junior a través de sus redes sociales, y luego la pareja del artista, Barby Silenzi, le confirmó a la prensa que su suegro había sido encontrado sin vida en su domicilio. Luego de recibir las condolencias de muchos colegas, Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk escribió algunas palabras en honor a su padre.

“1961-2021. Mi gran ídolo, el más grande de mi mundo. Nunca te voy a olvidar, ni nadie de nuestra familia”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de Jorge, la misma que puso como su nueva foto de perfil. Hace tan solo una semana el cantante de la movida tropical había compartido otra postal junto a su padre y sus hermanos, para celebrar el Día del Padre.

"Mi gran ídolo": las conmovedoras palabras de despedida de El Polaco hacia su padre Captura de Instagram

Aquella vez lo había homenajeado con una emotiva dedicatoria: “Feliz día al mejor papá del mundo. Siempre me quedaré con todo lo que me enseñaste, lo bueno y lo malo. Si te tuviera que elegir, lo volvería a hacer”. Vale recordar que en 2016 el hombre que le dio la vida dio una única entrevista en El diario de Mariana (eltrece), donde se deshizo en elogios hacia su hijo.

El Polaco había celebrado el Día del padre con una foto junto a su papá y sus hermanos, el fin de semana pasado Captura de Instagram

Jorge contó que cuando Ezequiel tenía 5 años tuvo que cerrar su fábrica de aberturas, perdiendo sus únicos ingresos, y al poco tiempo empezó con problemas de adicciones a las drogas y el alcohol. “¿Sabés por qué se internó? Él se internó porque yo me interné; yo me interné dos años y él quería estar conmigo porque me extrañaba”, relató, sobre la vez que su hijo de 13 años decidió acompañarlo en su dura batalla.

El padre del artista aseguró que jamás lo abandonó en su largo proceso de rehabilitación: “Me pasó a buscar con un auto y me llevó para recuperarme; el Polaco me salvó la vida”. En este sentido, durante su paso por MasterChef Celebrity el cantante aseguró que su adolescencia fue un gran desafío: “Crecí casi de un día para el otro: en cinco meses pasé de ser un pibe de 14 años a una persona de 40”.

“Uno empieza a valorar un montón de cosas y mi vida cambió, porque después de eso, no me da asco nada”, sentenció el músico sobre el tiempo que pasó internado. “Si tenés para comer no te dás cuenta de eso, verdaderamente te dás cuenta cuando no tenés para comer, y yo como de todo gracias a esa experiencia que tuve, porque aprendí a vivir con nada; la vida te va poniendo cosas maravillosas que te enseñan”, cerró.

