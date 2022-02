El picante mensaje de Lola Cordero para Alexis Puig: “Veinte años manteniendo gente”

Lola Cordero y Alexis Puig sorprendieron al mundo del periodismo de espectáculos cuando anunciaron el final de una relación que los mantuvo unidos durante 19 años. Sin embargo, ahora, la catalana radicada en Buenos Aires lanzó un mensaje contundente dirigido a su expareja.

En un ida y vuelta con Beto Casella en el programa Bendita (El Nueve), la periodista nacida en Barcelona lanzó una frase picante luego de que le pidieran que cuente cómo era el perfil de los nuevos candidatos que pretendían establecer una relación con ella. En ese punto fue cuando dijo: “Ya fueron veinte años manteniendo gente. Quiero que me mantengan a mí”.

Todo comenzó cuando Casella le preguntó si “había río revuelto”. “¿Cómo están los pescadores?”, quiso saber el histórico conductor. “Hay de todo Beto, son intensos, no sabés cómo están, ya estoy pidiendo currículum”.

“Tiene que ser profesional y propietario, como me dijo Ale Maglietti”, agregó Lola. “Vos mandame a mí el nombre y yo te investigo todo”, acotó Maglietti. En ese momento fue cuando Casella quiso terciar en el diálogo y dijo: “No es que le interese la billetera, pero para seca está ella”.

Otros tiempos: Alexis Puig y Lola Cordero Gerardo Viercovich - LA NACION

“Y sí, la verdad que sí, chicos”, dijo Lola. “De verdad, ya fueron veinte años manteniendo gente, ayudando a gente. Quiero que me mantengan a mí, me ayuden a mí”, disparó en clave de humor. “Además se me rompió el horno eléctrico, quiero un horno eléctrico”, añadió. “Y sí, se está armando de nuevo”, cerró Casella.

Cómo fue la separación de Alexis Puig y Lola Cordero

En diciembre pasado, tanto Lola como Alexis se encargaron de anunciar el fin de la relación de casi dos décadas en sus respectivas cuentas de Instagram. “Quería contarles que tras muchos años juntos hemos decidido con Lola separarnos”, contó el periodista de cine y espectáculos en sus stories.

“No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos, pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia a la que amamos”, agregó Puig.

Dolores Cordero, tal el nombre completo de la mujer a la que todos conocen como “la gallega”, también compartió la noticia de la separación con el hombre que había conocido en España en 2001.

Lola Cordero anuncia su separación de Alexis Puig

“Estas Navidades vienen con cambios. Alexis Puig y yo cumplimos 19 años juntos y hoy los dos decidimos dar por terminada la pareja”, contó. Hemos sido muy felices y queremos seguir siéndolo”, consideró Cordero.

“Creemos que esto es lo mejor para los dos y para esta hermosa #pymefamily, como la llamamos entre nosotros, que seguirá abierta y feliz porque vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea”, finalizó.