Alexis Puig y Lola Cordero anunciaron su separación, tras 19 años juntos: “No es una decisión fácil”

Alexis Puig y Lola Cordero sorprendieron en las últimas horas cuando anunciaron, desde sus respectivas cuentas de Instagram, que le pusieron punto final a su relación.

“ Quería contarles que tras muchos años juntos hemos decidido con Lola separarnos ”, contó el periodista especializado en cine a través de sus Stories de la red social. “ No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos, pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia a la que amamos ”, añadió Puig, quien concluyó su texto agradeciendo a sus amigos y a su familia por la contención.

Post de Alexis Puig sobre su separación

En simultáneo, Cordero, quien conoció a su expareja en España, su país natal, hace casi dos décadas, también decidió compartir sin intermediarios la decisión que habían tomado. Por lo tanto, volcó en su cuenta de Instagram lo que estaba sucediendo. “Estas Navidades vienen con cambios”. Con esas palabras, la panelista de Bendita (El Nueve) abrió su comunicado. “Alexis Puig y yo cumplimos 19 años juntos y hoy los dos decidimos dar por terminada la pareja”, contó.

“Hemos sido muy felices y queremos seguir siéndolo”, manifestó Cordero. “Creemos que esto es lo mejor para los dos y para esta hermosa #pymefamily, como la llamamos entre nosotros, que seguirá abierta y feliz porque vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea”, remarcó.

Asimismo, Lola le dedicó un mensaje a Alexis: “Lo mejor para vos siempre”.

Lola Cordero anuncia su separación de Alexis Puig

En otro tramo de su texto, Cordero aseguró que, por su rol de comunicadora, creyó que anunciar la noticia en las redes era la mejor forma para que aquellos que la quieren tanto a ella como a Alexis conozcan la verdad sin “especulaciones”. “Al que no le interese, siga su camino”, sumó. Por otro lado, al igual que Puig, la periodista agradeció a los amigos “por el apoyo en esta transición”.

Los periodistas, quienes siempre hicieron hincapié en la importancia de preservar el bienestar de la familia con bajo perfil, son padres de dos hijas: Lara, de 13 años, y Eva, de 10. Puig también es padre de Victoria, fruto de una relación anterior.

El periodista había ganado una beca que en 2002 lo llevó a vivir un tiempo en Barcelona. “Caminaba por la rambla y un día me encuentro con Nico Scarpino, que estaba de gira con Confesiones del pene. Ya éramos amigos en la Argentina, pero como allí vivíamos a una cuadra, nos veíamos siempre. Me invitó a una cena con el elenco de Monólogos de la vagina. Así la conocí a Lola y no nos despegamos más”, contaba Puig hace unos años a LA NACION.