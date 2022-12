El pícaro reclamo de Pampita a su vecina Wanda Nara por la fiesta que organizó en su casa de Nordelta: “Cuando no te invitan”

escuchar

Una fiesta por todo lo alto. Así celebró Kennys Palacios, el estilista de celebridades como Wanda Nara, su cumpleaños en la casa de la mediática y el futbolista, Mauro Icardi. Con música a todo volumen, una torta que homenajeó su profesión y hasta una pileta con espuma y llena de globos, los invitados disfrutaron de un festejo que no reparó en lujos. Su vecina en Nordelta, Carolina “Pampita” Ardohain se encontraba en su casa con sus amigas y se sumaron a la fiesta en la distancia. “Invitanos”, reclamaron.

“Cuando no te invitan al cumple, pero aprovechas a full al DJ”, señaló una de las amigas de la modelo. Pampita compartió un clip en sus Stories de Instagram, en el que sus amigas y ella bailan al ritmo de la música que llegó de la casa de al lado, donde reside Wanda Nara. “Gracias, Kennys, por la música”, expresó Ardohain, mientras una de sus acompañantes lanzó un pícaro reclamo: “Invitanos”.

El pícaro reclamo de Pampita ante la fiesta que celebró Kennys Palacios.

Kennys Palacios cumplió años este domingo y lo celebró en la mansión que comparten Nara e Icardi en Nordelta, con todo lujo de detalles. Pero, además, recibió un regalo inesperado por parte de la mediática y su mano derecha: una camioneta de color gris que lo dejó anonadado. “¡Qué regalo divino!”, expresaron los asistentes.

Wanda Nara le regaló una camioneta a Kennys Palacios por su cumpleaños.

En cuanto al reclamo de Pampita y sus amigas, Palacios compartió la publicación de la modelo y únicamente escribió: “Jajaja yendo”.

“¿Hubo hackeo?”

En agosto pasado, ambos vivieron un tenso cruce en un plató de televisión. La modelo ironizó sobre un momento referido al WandaGate y el estilista reaccionó de manera defensiva. Fue en Podemos Hablar (Telefe), cuando Pampita le consultó a Palacios si era real que le hackearon la cuenta a Wanda Nara, tal como anunció ella, luego que desde su cuenta de Instagram se publicara un mensaje ofensivo dirigido a la China Suárez, por su presunta relación con Icardi.

La irónica pregunta de Pampita a Kennys Palacios sobre el posteo de Wanda contra la China Suárez

“Yo quiero que me cuentes el día que le hackearon la cuenta a Wanda, que estabas vos ahí, que fuiste el salvador, que llegaste ahí para recuperar la cuenta”, incidió Ardohain al estilista. Aparentemente sin percibir el sarcasmo en la consulta, Palacios respondió: “Fue literal. Yo estaba acostado y me llama Chismes de Ker (una instagramer que se dedica a dar noticias del espectáculo) y me dice: ‘Están tuiteando del Instagram de Wanda’. Eran las dos de la mañana hora de París y le digo: ‘Qué raro’”, contó.

Y prosiguió: “La llamo y le digo a Wanda por WhatsApp, pero no me responde. Bueno, ahí después se comunicó con Yanina [Latorre] y le pasó un contacto y recuperaron la cuenta”, completó la información Palacios.

La modelo continuó tratando de saber más detalles sobre aquel episodio: “¿Ella se puso mal porque estaban escribiendo en su cuenta o se lo tomó gracioso?”, inquirió. “Siempre es feo igual que te hackeen, por experiencia propia, es muy feo”, añadió Pampita. “Sí, es feo, te están violando la intimidad... pero sí, era una frase que estaba relacionada a otra persona y nada, eso...”, cerró Palacios.

LA NACION