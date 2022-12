Gran Hermano: entre abrazos y en un clima de alegría, María Laura fue la nueva eliminada de la casa

escuchar

Una nueva gala de eliminación de Gran Hermano tuvo lugar este domingo, poco después de las 22:10, cuando Santiago del Moro ingresó al estudio del reality, para saludar al público. María Laura, Daniela, Alfa y Nacho esperaban expectantes para conocer quién sería el nuevo eliminado de la casa.

Al momento de dialogar con los nominados, Daniela confesó: “Me encantaría quedarme. Si me voy, feliz porque sé que se cierra una puerta pero se abren muchas. Igual confío en la gente, y no me quiero ir”. En su turno, Nacho agregó: “Estoy con más ganas de quedarme que de irme, pero estoy tranquilo, mi juego fue transparente, siempre que tuve que hablar con alguien lo he hecho”. Y por último, Alfa comentó: “Pienso que soy acá el mismo que soy en mi vida, y se está complicando la convivencia para mí, creo que puedo ser más importante para el juego afuera, que acá adentro”.

Luego de un clip que repasó la emoción de los hermanitos ante el partido de Argentina contra Australia, Del Moro dio paso a un compilado que mostraba la molestia de Alfa con Romina, cuando ella como líder, eligió salvar a Coti. “Vos no te vas, lo demostraste un montón de veces” aseguraba la exdiputada, mientras el hombre no podía disimular su enojo ante la posibilidad de ser eliminado. Y si bien entre ambos procuraban mantener las formas, era evidente el clima de malestar. El ida y vuelta culminó cuando Alfa aseguró que iba a pedirle al público que lo vote a él, así se podía ir, un comentario que entre los jugadores cayó con mucho escepticismo. De ese modo, el programa continuó con un repaso de todas las veces que ese jugador exclamó que quería irse, sin finalmente animarse a tomar dicha decisión.

A continuación, un compilado titulado “El león le habla a sus seguidores”, mostró a Agustín en un monólogo dirigido a su público, en el que aseguraba que la salida de Alfa era inminente, y confesaba que el león iba a mostrarle los colmillos al resto de los jugadores.

Las 22:40 fue el horario elegido por Santiago del Moro para anunciar quién de los cuatro eliminados, era el primero en salir de placa y así garantizar su permanencia en el reality una semana más. En un clima de creciente suspenso, los jugadores no querían arriesgar un pronóstico. Y de ese modo, el conductor exclamó: “Por decisión del público que los mira, este domingo el primero en salir de placa es Alfa”. De esa forma, y con un porcentaje de 3,17, Alfa fue el menos votado.

Uno de los momentos más curiosos del domingo fue un segmento que encontró a todos los participantes en el confesionario atentos a un mensaje de Gran Hermano. De ese modo, la voz en off les pidió: “No voy a permitir que la convivencia se convierta en una guerra, y que no tengan ni la más mínima empatía por el prójimo”. Ante ese mensaje, muchos de los participantes pidieron disculpas por algunas actitudes, y se comprometieron a corregir comportamientos que pudieran molestar al resto de los jugadores. Claro que el clima de paz duró muy poco, porque inmediatamente Romina tuvo una discusión muy fuerte con Agustín, y después con Coti, en una seguidilla de enfrentamientos que dejaron a la mujer profundamente angustiada y sumergida en el llanto.

Más adelante llegó la instancia de revelar quién era el segundo salvado, y de esa forma Santiago del Moro reveló que Nacho era el elegido por el público. Visiblemente feliz, el participante aseguró: “Quiero agradecerle a todos los que están del otro lado. Estoy recontra contento y a seguir jugando esto, que es increíble”.

De esta forma, la emisión llegó al anuncio más importante de la noche, en el que del Moro revelaría quién quedaba afuera. Ambas jugadoras se mostraron muy agradecidas por su paso por la casa, y Daniela no pudo contener su emoción al referirse a sus inicios y lo mucho que le significa estar en el reality, casi como un sueño cumplido. Después de eso, el conductor reveló que María Laura era quien debía abandonar el reality. Ella se despidió con una gran sonrisa, abrazando a todos sus compañeros, y feliz de regresar y reencontrarse con su familia.

