Con pileta y vista al río: cómo es el lujoso departamento que se disputan el Pocho Lavezzi y Yanina Screpante

Luego de ocho años en pareja, Ezequiel “Pocho” Lavezzi y Yanina Screpante quedaron enfrentados judicialmente. La principal razón de la disputa legal fue el reparto de bienes tras la separación. Ahora, la Justicia falló a favor del exfutbolista y la modelo deberá abandonar un lujoso departamento con jardín, vista al río y pileta de natación, que compró su exnovio en el pasado.

Según reveló Yanina Latorre, tras la separación, Lavezzi le donó un US$1,5 millones a la modelo con la idea de que esto fuera suficiente para evitar disputas legales. Sin embargo, después de separarse, la pareja quedó enfrentada por un lujoso departamento que adquirió el rosarino en el pasado. En la cuenta Instagram de Screpante se pueden ver algunos de los espacios y comodidades con las que cuenta la propiedad ubicada en Vicente López, como un jardín techado, una pileta y una impresionante vista.

“El año pasado, ella lo había demandado por esto, quedó en la nada por la pandemia, y ahora, el 12 de febrero, salió esta resolución”, explicó Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (eltrece). “Esto sucedió, evidentemente, porque terminaron mal, porque si no, le da el departamento y le dice ‘No te quiero ver más’”, sumó Ángel De Brito.

Cinthia Fernández, por su lado, añadió: “Pero además, creo que el Pocho se separó de la novia actual [Natalia Borges, modelo oriunda de Brasil], y ahora está más ‘al pepe’, el ego de ver al tipo en la casa”.

“¿Vos decís que los jugadores reaccionan así porque no tienen novia?”, preguntó De Brito, insinuando que Fernández conoce el ámbito por su relación con Matías Defederico. “¡Pero por supuesto! Yo sé que ella también conoce esa raza”, respondió Cinthia, entre risas.

“Ese es el problema del Pocho”, consideró Latorre. “El Pocho es un amor y es regeneroso. Toma vinos de US$ 5000, dejale el departamento y que no joda. Si él no va a vivir ahí. Anoche miré el Instagram del Pocho y está viviendo en una casa que es espectacular”, manifestó, intentando defender al deportista sobre la posibilidad de que la disputa fuera por razones económicas.

LA NACION