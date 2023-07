El Polaco reveló la insólita estrategia que usó para que la China Suárez le diera un sí: “La vamos a romper”

escuchar

Ezequiel Iván Cwirkaluk, conocido artísticamente como El Polaco, se destaca entre sus admiradores por su espontaneidad y por decir las cosas tal como las piensa. El artista reveló el peculiar método que utilizó para lograr una colaboración con María Eugenia “la China” Suárez y su especial vínculo con Diego Armando Maradona, a raíz de una amistad con su hija Gianinna. Pero hubo una historia que hizo estallar a sus seguidores: la insólita anécdota sobre cómo conoció a Jorge Messi, el papá del capitán de la selección nacional, y la particular frase que le dijo en aquel momento: “Con todo respeto”.

El año pasado, el intérprete de “Por qué te fuiste” le propuso realizar una colaboración a la China Suárez, pero el peculiar método que utilizó sorprendió a todos. La noche de este miércoles, en Noche al Dente (América TV), el ciclo de televisión conducido por Fernando Dente, El Polaco detalló cómo fue su intervención. “Le dije: ‘Tengo un temazo, una bomba, que la vamos a romper’. Y no la tenía. Me contestó a los dos meses, así que me dio tiempo a prepararlo. Ella le puso su impronta y su onda”, describió.

La China Suárez y El Polaco estrenaron su nuevo tema, "Ya no quiero verte" captura de video

Pero lo que se llevó la atención del conductor y generó un divertido momento para los espectadores fue su relato de la anécdota sobre cómo conoció a Jorge, el papá de Lionel Messi. “Alguien se la tenía que decir”, advirtió. Un comentario que Fernando Dente catalogó como “confianzuda” y “desafortunada”.

“Me llamó Marquitos Rojo, de invitado con la familia. Cuando veo así, tenía a toda la familia de Messi. Esas cosas que te da el cielo. Estaban todos”, comenzó el compositor. Y siguió: “En Brasil. Te dejaban escabiar, cervecita, calorcito. Me acuerdo que habíamos ganado 3 a 2 a Nigeria. Y pasa don Jorge y digo: ‘Es el momento de decírselo’. Lo tenía acá”, contó, al señalar la zona de la garganta.

El Polaco contó la particular anécdota con el papá de Lionel Messi

Y concluyó la historia: “Le dije: ‘Maestro, ¿te puedo decir una cosa, con todo respeto?’. Y me dijo: ‘Sí, decime’. Y ahí dije: ‘¡Qué p... te echaste, maestro’”. Al instante, tanto el público que asistió al estudio de América como el conductor Fernando Dente se fundieron en una carcajada.

Su anécdota sobre su primer contacto con Diego Maradona

El artista también habló sobre su vínculo con Diego Maradona y el primer momento en el que tuvo contacto con el exjugador de Boca Juniors, ya que El Polaco mantenía una estrecha amistad con su hija Gianinna. “Tuve la suerte de conocerlo. Me llamó por teléfono, me llegó una llamada de Emiratos Árabes”, relató, al revelar que el exfutbolista le preguntó si tenía segundas intenciones con la joven. “Yo le hablé con todo el respeto. Ese día, choqué con el auto”, agregó.

Y apuntó: “Me puse nervioso y choqué contra un coso de cemento que había. Fue una anécdota espectacular. Después lo conocí y lo pude abrazar. Para mí, va a ser mi ídolo toda la vida y ese es un recuerdo que me va a quedar en la retina para siempre en mi corazón”.

LA NACION