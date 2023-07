Brad Pitt “predijo” frente a cámaras que Margot Robbie sería Barbie, pero la actriz se ofendió ante la sugerencia

escuchar

Este jueves llega a nuestras salas Barbie, la esperada comedia de Greta Gerwig protagonizada por Margot Robbie como la muñeca del título, y por Ryan Gosling en el rol de Ken. Las primeras impresiones sobre el largometraje de la realizadora -coescrito con su pareja, Noah Baumbach- fueron muy positivas, y se espera que el film tenga un éxito arrollador en taquilla.

Además de interpretar a Barbie, la actriz australiana es productora del film con su compañía, LuckyChap Entertainment, que suele apostar a películas con mujeres fuertes en el centro, a narrativas que exploran sus dilemas por fuera del universo masculino y ponen el foco en su autonomía. Barbie, con una vuelta de tuerca que cambia la concepción que se suele tener de la muñeca de Mattel, no es la excepción a la regla de las inquietudes de Robbie.

Sin embargo, en 2019, cuando le sugirieron que era parecida a Barbie, a la actriz le desagradó la comparación, y el video de ese momento se volvió viral en las últimas horas . En una entrevista que brindó en conjunto con Brad Pitt, con quien se encontraba promocionando Había una vez... en Hollywood de Quentin Tarantino , es notable como en un momento él la observa y le dice: “Tú eres como una Barbie” .

La reacción de la australiana fue visceral y se percibió en su cara de rechazo y en las palabras que emitió: “Oh, no, no soy una Barbie”. El intercambio duró segundos, pero fue suficiente para ser captado por una cuenta de Twitter dedicada a los actores, quienes se reencontraron el año pasado en el set del film Babylon, de Damien Chazelle, obra ambiciosa en la que sus historias no se cruzan.

Barbie llegará a la gran pantalla este jueves Archivo

“Esto envejeció bien”, escribió con ironía la cuenta @pittandrobbie que viralizó el video de la entrevista en la que el actor de Pecados capitales “predijo” que su colega sería una Barbie ideal. Con el paso del tiempo, la actriz se amigó con la posibilidad de interpretar a una figura que es revisitada con ingenio por el guion de Gerwig y Baumbach, e incluso mostró en la gira promocional los diferentes looks de Barbie a través de un estilismo impecable.

Margot Robbie promocionando Barbie en Australia Don Arnold - WireImage

En una entrevista con Vogue, Greta Gerwig -quien ya estuvo detrás de grandes proyectos aclamados por la crítica como Lady Bird y Mujercitas -, explicó que parte de la narrativa y la esencia detrás de su última película es la transición de la adolescencia a la adultez : “Las adolescentes son divertidas, descaradas y tienen mucha confianza, y eso simplemente se termina. ¿Cómo es este viaje (el de Barbie) parecido a como se siente una adolescente? De repente, ella piensa ‘Ay, no soy lo suficientemente buena’”, expresó la realizadora sobre el punto de partida de su flamante largometraje, que desembarcará mañana en cines junto a Oppenheimer de Christopher Nolan.

El trailer de Barbie de Greta Gerwig

Se trata de una de las convivencias en salas de “tanques” más interesantes de los últimos meses, que además generó el neologismo Barbenheimer. De hecho, los protagonistas de ambas producciones se apoyaron en sus respectivos estrenos en un contexto en el que la industria de Hollwyood está en plena lucha con las huelgas de los sindicatos de guionistas y actores.

Las actrices consideradas para interpretar a Barbie

Amy Schumer, la Barbie que no pudo ser Netflix

En un comienzo, el proyecto iba a tener a la comediante Amy Schumer a la cabeza, pero eventualmente la actriz decidió retirarse debido a que su agenda no le permitía a comprometerse seriamente con el film que, en 2017, tenía una mirada muy diferente, como ella misma explicó el año pasado: “Definitivamente, no querían hacerlo de la forma en que yo quería hacerlo, la única forma en que estaba interesada en hacerlo”, declaró en diálogo con la publicación The Hollywood Reporter.

Margot Robbie y Ryan Gosling posando ante las cámaras durante la alfombra rosa de la premiere de "Barbie"

Tras esa negativa, se convocó a Anne Hathaway, pero esa propuesta tampoco llegó a buen puerto. Debido a las dilaciones, Sony perdió los derechos de distribución, que pasaron a manos de los estudios Warner Bros., cambio que terminó con la dupla Robbie-Gosling liderando la producción. Barbie registra cómo la protagonista contempla la muerte como posibilidad, lo que la conduce a ver su mundo utópico totalmente trastocado. Por lo tanto, emprende un viaje para contemplar el “mundo real”. La película también tiene en sus filas a Will Ferrell, Simu Liu, Issa Rae, Emma Mackey, Michael Cera, Kate McKinnon y America Ferrera, entre otros intérpretes .

Greta Gerwig junto a su protagonista Chris Pizzello - Invision

Cuando las primeras imágenes de Barbie causaron furor y desconcierto por igual, Simu Liu la describió como “salvaje y única”, y desmintió que fuera un musical, aunque muchas figuras debieron ensayar para bailar en determinadas secuencias. “Cuando estás filmando una escena y funciona, y escuchás una risa de fondo, es el mejor sentimiento del mundo”, expresó el actor de Shang-Chi sobre la experiencia de formar parte de un rodaje con Gerwig al mando.

