Polémica: ShowMatch usó una foto de Ana Frank para una coreografía y se desató un escándalo en las redes

El viernes por la noche, Sofía Jujuy Jiménez volvió a la pista de ShowMatch: La Academia (eltrece) e interpretó un clásico de la música latina: “Yo no soy esa mujer”, de Paulina Rubio. Como suele ocurrir, el canto fue apenas uno de los elementos de su número, ya que tanto Jiménez como su compañero de baile montaron una escena actuada en la que ella está en pareja con un hombre posesivo del que se quiere liberar. De fondo, la pantalla de la escenografía acompañó la performance con una serie de imágenes de mujeres inspiradoras. Sin embargo, en la galería de fotos, apareció un rostro que sorprendió y generó una fuerte polémica en las redes sociales.

“Yo no soy esa mujer, que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré, en el eco de tu voz en un rincón. Yo no soy esa mujer”, cantó Jiménez en la emisión de ShowMatch del viernes. Detrás de la pareja, comenzaron a aparecer retratos de mujeres que cambiaron la historia en distintos ámbitos, como María Teresa de Calcuta, María Elena Walsh, Gabriela Sabatini y Oprah Winfrey.

Para sorpresa de todos, en esa seguidilla fue incluida una foto de Ana Frank, la joven alemana de ascendencia judía que quería ser escritora y que, en su diario personal, dejó uno de los testimonios más conmovedores sobre su fortaleza en los tiempos oscuros del nazismo.

“Para graficar el tema ‘Yo no soy esa mujer’ de Paulina Rubio, en ShowMatch pusieron una foto de Ana Frank”, escribió una usuaria de Twitter. Su mensaje se publicó junto a una captura del curioso momento en el que aparece la niña alemana mientras la pareja actúa en la pista de baile de La Academia. A partir de ese tuit, otros seguidores del programa manifestaron su indignación por la polémica decisión de incluir a Frank en el video. Incluso, durante la noche del viernes, “Ana Frank” llegó a convertirse en tendencia por la enorme cantidad de mensajes vinculados a lo ocurrido en el certamen de eltrece.

El momento del programa del viernes que generó desconcierto

La indignación en las redes por la foto de Ana Frank en la pista de baile de ShowMatch

El repudio a la elección de la imagen para acompañar el tema "Yo no soy una mujer" de Paulina Rubio en ShowMatch Twitter

LA NACION