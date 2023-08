escuchar

A sus 88 años, murió el cantautor santafecino Bernardo Mitnik, conocido artísticamente como Chico Novarro, y muchas figuras del ambiente expresaron sus condolencias. Una de las más emotivas fue la de su hija menor, la actriz Julieta Novarro, quien mediante un posteo en Instagram, le dedicó un sentido mensaje.

El encargado de dar la noticia fue su hijo Pablo Novak este viernes en su cuenta personal de Twitter: “Se fue mi papá, hermoso y amado”, manifestó junto a una imagen en la que Novarro toca la batería.

“Papá, el ser más puro, más dulce, más artista, más justo, más modesto que yo conocí. Se va una parte de mí, una parte mía te acompaña. Ayer te cantaba, moviste tus deditos al ritmo de la música, incluso dormido, tocabas el piano”, escribió Julieta Novarro Instagram: @julinovarro

Luego agregó: “Tan inmenso, tan papá de todos, de mis amigos, tan todo. Mi corazón siempre latía fuerte cuando veía llegar esa cabellera blanca, ya desde chiquita mi alma se alegraba al verte sonreír. Me diste y nos diste tanto amor y siento que te vas en paz y que allá te esperan tus seres amados y acá nos quedamos con tus recuerdos y la gente con tu música inmortal. Te amo. Volá alto papito”.

La publicación tuvo más de 3 mil likes en pocos minutos y se llenó de comentarios de apoyo en este difícil momento. Además, se expresaron figuras del espectáculo como la actriz Flor Peña, quien le comentó: “¡Te abrazo, amiga hermosa! Todo el amor para vos y tu familia”. Carolina “Pampita” Ardohain, amiga íntima de la actriz, comentó con un emoji de corazón.

En el último Día del Padre, su hija hizo una especial dedicatoria que lo emocionó. “Feliz día a todos los papás. No solo a los de sangre, también a los de corazón, los elegidos, esos que sin pedírselo se acercaron a amar incondicionalmente. Yo sí que tengo suerte en mi vida. Me tocó un papá compañero, dulce, sensible, empático. Me tocó un papá artista”, precisó la actriz en el posteo que subió el 18 de junio junto a un carrusel de imágenes del músico.

“Un papá que escribe con el alma, un papá soñador, conectado siempre con las cosas simples de la vida que al final son las que verdaderamente importan. Le voy a leer esto y seguro se le ocurre cerrar este posteo con una de sus frases. Feliz día papá. Te amo”, concluyó.

Chico se emocionó con la dedicatoria y no dudó en responderle: “Yo creo que te enseñé muchas cosas, pero mucho más me enseñaste vos a mí. Tengo vergüenza de quererte tanto, y pienso que hay palabras que no son tan abrigadas”.

Chico Novarro fue reconocido como compositor, cantante, músico e incluso actor a lo largo de su vida. Participó en películas como “Hotel alojamiento”, “El perseguidor”, y “¡Esto es alegría!”. En octubre del 2014 fue declarado como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.