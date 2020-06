El potente monólogo de Noelia Marzol 02:59

Noelia Marzol compartió un provocativo video en redes sociales en el que reflexionó sobre su sexualidad. "¿Qué pasa si te dijera que me encanta exponer mi cuerpo, pero no para que te excites?", comenzó preguntando. Y fue más allá: "Me encanta construir y habitar mi cuerpo y me calienta sentirme segura, alimentar mi autoestima y ver lo que genera mi presencia y mi actitud".

Del mismo modo en que, días atrás, Diego Ramos -su compañero de elenco en la obra Sex- sorprendió con un relato erótico, la actriz irrumpió en las redes con un potente monólogo sobre sexualidad. "Si una mujer habla de sexo o quiere tener sexo, y mucho más si quiere tener sexo casual, eso rompe con un orden y escandaliza", dijo. Y remató: "Si mi escote te escandaliza, es problema tuyo. A mí no me interesa saber qué es lo que vos pensás respecto de lo que yo tengo puesto".

"No me subestimes porque yo no soy sumisa. No me tapo ni evito mi exposición. No agacho la cabeza ni me callo porque calladitas nos quisieron siempre", retrucó Marzol en una clara crítica al machismo. Según dijo, la "llena de poder" despertar emociones en los demás, pero disparó: "No me excita saber qué es lo que mi cuerpo genera en vos, lo que me excita es que vos no concientices tu inseguridad y te enoje el poder que tienen mis tetas, que quieras convencerte de que todo lo que hago lo hago para calentarte, cuando para mí ni siquiera existís, y eso me da mucho morbo".

Siguiendo con la reflexión, sostuvo que le da placer cada vez que demuestra "que una mujer puede hacerse valer cuando muestra libremente sus tetas". "Me apena mucho las mujeres que no aprecian ese femineidad putonesca e irreverente como una rebelión, y que algunas no puedan romper con el mandato social", dijo.

Y concluyó: "Inteligente sería que dejes de subestimarme. Así que si vos pensás que una mujer puta es una mujer libre, inteligente, capaz, independiente, profesional, autosuficiente, desfachatada e indomable, estás en frente de la mujer más puta que te vas a encontrar en tu vida".