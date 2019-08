El Puma Rodríguez actuará este sábado en Chile y la semana próxima en la Argentina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2019 • 19:04

Un año y medio después de haber recibido un doble trasplante de pulmón, "El Puma" Rodríguez ha vuelto a los escenarios. En medio de la promoción de la gira, que lo llevará a presentarse mañana en Chile y la próxima semana en argentina, el cantante agradeció a la familia que le salvó la vida y envió un mensaje concientizador respecto a la importancia de la donación de órganos.

El músico de 75 años padecía desde el año 2000 fibrosis pulmonar, una enfermedad sin cura a la que decidió dar batalla a pesar de haber atravesado momentos críticos a nivel físico y anímico.

En una entrevista con la radio CNN, el cantante comentó que se dio cuenta de su enfermedad cuando estaba grabando la canción "Los amigos". "Noté que mi voz tuvo un bajo muy fuerte y supe que algo andaba mal. Desde ahí le presté mucha atención al asunto, porque los pulmones son muy importantes en mi trabajo", relató.

El artista venezolano esperó largo tiempo por el trasplante, que llegó a finales de 2017. "Esperé ocho meses y en ese tiempo hay mucha preocupación e incertidumbre, vives prácticamente con el teléfono al lado. Recibí dos llamados. La primera vez fui al hospital, estuve durante 24 horas en ayuno, había dudas y decidí que no se realizara, no estaban los médicos seguros. El segundo llamado me cambió la vida".

Sobre los familiares de la persona que donó los órganos, el autor de "Agarrense de las manos" afirmó: " Quisiera conocer a la familia que me salvó la vida. No la conozco porque en Estados Unidos este proceso se mantiene reservado, nadie puede decir nada, pero mandé una carta y estamos esperando respuesta", señaló.

Con intención de difundir la importancia de la donación de órganos, el Puma se reunió esta semana con el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, para compartir su experiencia y animar a la donación.

Tras el reciente lanzamiento de su nueva canción, "Agradecido", y en medio del tour que bautizó con igual nombre, todo planificado luego del difícil momento que le vivió atravesar, el cantante hace balance: "Dios me regaló un tiempo más, no sé cuánto, pero lo quiero disfrutar con los amigos, con la familia, con el público, interactuar con la gente. Tuve un cambio muy fuerte en mi ser, en mi espíritu, y quiero aprovechar cada segundo de mi vida", dijo.

Sin embargo, confesó que vivió momentos difíciles y que llegó a creer que no volvería a cantar. "Lo peor de una enfermedad es bajar la guardia y perder la fe. Dios es el dueño del tiempo y tienes que entregarte y así posiblemente exista el milagro", indicó. Al ser consultado sobre si llegó a tener pensamientos negativos tras descubrir la enfermedad y mientras esperaba por un donante, Rodríguez aseguró que sí, que a veces "flaqueó".

"Algunas veces sentí que no amanecía. Es una enfermedad que avanza a cada instante, cada segundo. No tiene cura. Existía el miedo de no poder volver a subirme a un escenario. Es diferente un trasplante de hígado, de páncreas o de riñón a uno de pulmón. Tienes que aprender otra vez a encauzar la voz y no sabía si iba a poder cantar, hasta que con perseverancia, con amor y con fe, le fui dando hasta encontrarme nuevamente", señaló.