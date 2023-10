escuchar

Wanda Nara volvió a la Argentina y, como suele suceder con sus visitas al país, la rodean las novedades. En esta ocasión, una de ellas gira en torno a la figura de su madre, Nora Colosimo, quien decidió darle un giro 360 a su look con un radical cambio, al dejar atrás su larga cabellera platinada para sumarse a la tendencia de la primavera-verano.

Nora Colosimo ganó gran popularidad al lado de sus hijas, Wanda y Zaira, las cuales cuentan con la incondicional compañía de su madre, que siempre se muestra acompañándolas y cuidando de sus nietos en distintas partes del mundo. Pero ahora, la reunión con su hija mayor tuvo lugar en la Argentina y por el Día de la Madre - que se celebró el domingo pasado- recibió sentidas palabras en las redes sociales por parte de la empresaria. Sin embargo, fueron las imágenes de la publicación las que llamaron la atención por un notable detalle.

Nora Colosimo se hizo un radical cambio de look (Foto Instagram @nora_colosimo)

“¿Existe un amor más grande que el de mamá? Conocí el amor cuando mi mamá me tuvo en sus brazos por primera vez, cuando crecí y tuve mis hijos valoré aún más a mi mamá, es la mejor. Si la tenés cuidala y si te falta recordala cada día”, escribió Wanda Nara en Instagram, para describir su amor por Nora, al mismo tiempo que lanzó una promoción de su marca de maquillaje para agasajar a las madres.

Fue Wanda Nara quien con el mensaje en redes sociales para el Día de la Madre mostró el cambio de look de Nora (Foto Instagram @nora_colosimo)

Pero no fueron estas sentidas palabras las que captaron la atención de sus seguidores, sino las imágenes de madre e hija, donde se la puede observar a Nora con un radical cambio de look. La mujer, de 55 años, apostó a un nuevo corte de pelo, y eligió el que causa furor en esta temporada. Se trata del carré, a la altura de los hombros, al que sumó un flequillo largo y desmechado, por encima de los ojos. Sin embargo, el color no lo tocó y conservó su ya clásico rubio platinado.

Nora lució un corte carre (Foto Instagram @nora_colosimo)

La mujer, que cuenta con más de 230 mil seguidores en Instagram, no había compartido este cambio con sus seguidos, por lo que fue de la mano de su hija que mostró su nueva imagen. Si bien se mantiene lejos de los medios de comunicación y no se involucra en los escándalos que rodean a Zaira y Wanda, Nora cuenta con una gran popularidad en las redes sociales, por lo que la publicación causó furor entre sus seguidores, que no dejaron de halagarla.

El polémico audio de Nora Colosimo

A diferencia de sus hijas, Nora mantiene un muy bajo perfil y resguarda su vida personal. Sin embargo, en septiembre pasado se vio involucrada en una de las polémicas sobre la inestable relación entre Wanda y su esposo Mauro Icardi, con quien viene atravesando varias crisis.

En esta línea, se dio a conocer un audio en el que la madre de la empresaria se muestra muy preocupada por el vínculo en cuestión. “Es toda una violencia que él le hace a ella. No podés encerrarla, esconderle los documentos”, se la escucha a la mujer, muy preocupada al hablar de Mauro y Wanda, en un audio compartido en el ciclo A la Tarde (América).

“Esta pareja ya está quemada, no va más. Son tóxicos los dos. Se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado, ir a un psicólogo, psiquiatra, necesitan todo eso, es la verdad, Andrés”, describe presuntamente en diálogo con Andrés Nara, su exesposo y padre de sus hijas.

Ni Nora ni Wanda hicieron referencia a este escándalo que las involucró. Sin embargo, esta reciente visita de la empresaria a la Argentina estaría enmarcada en una nueva crisis con Mauro y un acercamiento a Elián “L-Gante” Valenzuela, con quien estaría a punto de lanzar su carrera como cantante solista.