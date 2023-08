escuchar

Una guerra mediática sin fin, una familia desparramada por el mundo y aparentemente atravesada por las crisis y los rumores. El clan Nara, extendido, que incluye no solo a Wanda, sino también a su marido, Mauro Icardi y a sus padres Andrés Nara y Nora Colosimo vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Si bien, públicamente todos se mostraron unidos tras el difícil momento de salud de la mediática, las cosas puertas adentro no serían tan amenas. El viernes en A la tarde (América) compartieron un audio que donde la mamá de la mediática expresó su preocupación por la relación de su hija y el futbolista.

A finales de julio, Wanda viajó con Icardi y cuatro de sus cinco hijos a Turquía para que se reincorporara a los entrenamientos del Galatasaray. Si bien desde hace varias semanas se muestran juntos, enamorados y felices, es de público conocimiento que la pareja atravesó varias crisis que incluyeron rumores de infidelidad, terceros en discordia, idas y vueltas en las redes y vivir en distintos continentes.

A finales de julio, luego de que se hicieran públicos sus problemas de salud, Wanda Nara viajó con Mauro Icardi y sus hijos Isabella, Francesca, Constantino y Benedicto a Estambul, donde se encuentran actualmente (Foto: Instagram @wanda_nara)

El viernes en el programa que conduce Karina Mazzocco compartieron un mensaje de voz que presuntamente le habría enviado Nora Colosimo, madre de Wanda, a su expareja Andrés Nara. Según expresó Matías Vásquez, sería de enero. “El audio, según la persona que filtró esta información, muestra como es una familia, que no es tan feliz como muchas veces se quiere mostrar”, expresó el panelista y acto seguido reprodujeron el material en cuestión.

“Es toda una violencia que le hace a ella. No podés encerrarla y esconderle los documentos. Tenía un contrato, tenía que venir a laburar y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal, y perdió el pasaje, porque el tipo le escondió el pasaporte. ¿Entendés?”. Estas palabras aparentemente habrían sido dichas por Colosimo, quien habría atacado con dureza a su yerno.

El supuesto audio que Nora Colosimo le habría enviado a Andrés Nara

En esa misma línea, también le habría expresado su preocupación a su expareja, sobre la situación de Icardi y Wanda, de la siguiente manera: “Él ahora le está prometiendo el oro y el moro. Le dice ‘vení, que no hay problema, me traés los chicos, van a la escuela, continúan hasta mayo y vos cuando tenés que trabajar, te vas, sin ningún problema’. No la va a dejar venir, ya lo sé. Va a ser todo un caos de vuelta”.

Asimismo, aseveró: “A mí me agarra un dolor de estómago que ni te cuento. Yo no duermo por esto de Wanda. No tengo paz. ¿Por qué no le dan un término medio? esta pareja ya está quemada, no va más”. En tanto, en el último fragmento del audio que compartieron en el programa se pudo escuchar: “Son tóxicos los dos, se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado; ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Necesitan todo eso, es la verdad Andrés”.

Estos mensajes vienen en línea con unos supuestos chats entre Nora y Andrés que Yanina Latorre hizo públicos bajo la atenta mirada del padre de Wanda y Zaira Nara a principios de agosto. Según la panelista, eran del año pasado cuando la pareja estaba distanciada luego de que estallara el conflicto por Eugenia ‘La China’ Suárez.

“Es que Wanda está amenazada. Ella lo quiere, pero también le tiene miedo. Le habla mal, la convence de que viaje, le hace creer que es lo mejor y después allá va a estar sola. Yo estoy acá y no vemos ni oímos lo que pasa. Él como bueno es el mejor, pero como malo tiene mucha maldad”. Latorre leyó este mensaje que Colosimo le habría enviado a Andrés Nara. A su vez, en la presunta conversación que mantuvieron meses atrás, le habría pedido que intercediera para que su hija no se fuera a Estambul.