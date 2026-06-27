El regreso de Love is Blind y la polémica por la reciente condena de Santiago Martínez: “Hagan un psicotécnico”

A casi dos años de la primera temporada, la noticia del regreso de Love is Blind Argentina genera un gran revuelo. Es que este domingo, Netflix pondrá en pantalla los primeros cuatro episodios de la segunda entrega del reality sobre el experimento social, cuyo objetivo es demostrar si el amor es ciego de verdad. Sin embargo, el entusiasmo de los fanáticos convive con una densa polémica que tiñe este relanzamiento.

Darío Barassi junto a Wanda Nara en la promoción de la segunda temporada de Love is Blind (Foto: Instagram/@dariobarassi)

El recuerdo del ciclo debut permanece intacto debido a los sucesos posteriores. La reciente encarcelación de Santiago Martínez, uno de los participantes de la primera edición, por violencia de género contra Emily Ceco —con quien contrajo matrimonio durante el programa— causó un fuerte impacto en el medio. Lejos de ser un hecho aislado, el desenlace despertó dudas sobre los criterios de selección y los filtros de seguridad de la producción de cara a la convivencia de los concursantes.

Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión

“3 días... Y vuelve este fuego del amor. Segunda temporada que es una bomba, créeme. Nos vemos ahí”, escribió Darío Barassi, conductor del ciclo junto a Wanda Nara, en un posteo promocional que realizó desde su perfil de Instagram.

Pero el presentador no solo recibió likes y mensajes de ilusión de algunos de los fanáticos de la temática del reality, sino también comentarios sobre el desenlace de la primera temporada. “Yo pensé que este programa en Argentina iba a cancelarse después de lo que pasó con Emily. No hay vergüenza”; “Esta vez van a hacer psicotécnico a los participantes, supongo“; ”Deseo que revisen antecedentes de los hombres, que no sean abusadores, golpeadores, violadores, padres abandonicos, etc.”; “Tardaron más en condenar a Santiago que en hacer la segunda temporada” y “Hagan un psicotécnico bueno, porfa”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que dejaron los suscriptores del gigante del streaming en el posteo de Barassi (Foto: Captura Instagram/@diegobarassi)

La noticia del estreno de la segunda temporada llegó tres meses después de que Santiago Martínez fuera condenado a 15 años de prisión. El juicio se llevó a cabo en Morón y el abogado de Ceco, Roberto Castillo, pidió 16 años de prisión para Martínez por considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género y también lesiones leves reiteradas”.

La palabra de Emily Ceco tras la condena de Santiago Martínez

Emily Seco se expresó tras conocerse la sentencia y en diálogo con Puro Show (eltrece) dijo: “Siento que se terminó. No quiero festejar porque está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz. Me va a costar mucho, pero voy a tener paz. Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina y Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Es bastante reparadora la sentencia. Tengo 15 años de paz. No sé qué va a suceder cuando salga, pero espero que la justicia también me acompañe“.