Se casaron en Love is Blind, se separaron y ahora ella lo denunció por violencia de género

Love is Blind se convirtió en una de las apuestas de streaming más fuertes del 2024. El reality de Netflix conducido por Wanda Nara y Darío Barassi convocó a 16 hombres y 16 mujeres dispuestos a encontrar el amor de su vida “a ciegas”. Algunos lograron el objetivo y pasaron por el altar, pero, la promesa de amor eterno se rompió antes de tiempo. En las últimas horas, trascendió que dos participantes que se casaron en el programa, se separaron. ¿Quiénes? Emily Ceco y Santiago Martínez. Este jueves la joven denunció a su expareja por violencia de género.

Santiago Martínez y Emily Ceco se casaron en Love is Blind; ahora ella lo denunció por violencia de género (Foto: Instagram @santunahuel)

En el primer episodio de Love is Blind, Emily Ceco y Santiago Martínez tuvieron su primera cita a ciegas. “¿Cómo te llamás?“, le preguntó él y ella respondió: ”Emily, ¿vos?“. ”No, ¿me estás jodiendo? ¿Me creés si te digo que soñé con vos?“, dijo él entre lágrimas y el intercambio no tardó en viralizarse en las redes. Los intercambios entre ellos progresaron, él le pidió casamiento y ambos apostaron por una vida juntos. Sin embargo, días antes de que se casaran nuevamente, esta vez por iglesia, trascendió que estaban separados.

Emily y Santi en su primera cabina en Love is Blind Argentina

El miércoles, desde la cuenta de X de Real Time (@RealTimeRating) aseguraron que “Santiago y Emily de Love is Blind se separaron”. Él puso su cuenta de Instagram en privado, pero horas después la reabrió al público. En su feed aún se pueden ver fotos de su participación en el programa y de su casamiento con Emily.

Sin embargo, ella sí eliminó de su Instagram cualquier rastro de su participación en el reality y sobre todo de su matrimonio. “Gracias a todos por sus mensajitos llenos de amor”, escribió el miércoles en una historia. “Estoy bien”, expresó. Un par de horas después estuvo en el programa de streaming El ejército de la mañana (Bondi), conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno y relató el calvario que vivió con su ex.

El mensaje de Emily tras su separación de Santiago (Foto: Instagram @cecoemily)

Emily contó que el viernes, luego de volver de su despedida de soltera que consistió ir a ver la obra Sex con su madre, hermanas, tías y primas, Santiago comenzó a agredirla, insultarla y golpearla cuando estaban los dos solos en la casa. “Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dice ‘sos una p***’ y me pegó dos trompadas más. Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama (...) ahí me empezó a ahorcar con mis brazos”, relató entre lágrimas y mostró las marcas que le quedaron en los brazos y el moretón del ojo izquierdo.

“Le decía ‘por favor Santiago dejame’. Yo estaba toda chiquitita contra la cama y le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se vaya y me dice ‘me estás pegando hija de p***. Hace dos horas no llorabas, llorá ahora (...)’”, relató Emily. “Lo empujé y le pegué una patada en los huevos. Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar”, continuó.

Emily de Love is Blind denunció a su marido por violencia de género

Ceco contó que, tras lo que pasó, Santiago no la dejaba salir de la casa. Ella fingió que “todo estaba bien” hasta que el domingo a la tarde, cuando encontró oportunidad, se escapó de su casa con la ropa que tenía puesta y las llaves. Se instaló con su hermana, pero él no dejó de mandarle mensajes. Incluso le dijo que, aunque no volvieran a estar juntos como pareja, tenían “trabajos pautados por San Valentín” que cumplir. Ella en un principio accedió a llevar a cabo los trabajos, pero solo para que él se tranquilizara y ella pudiera conseguir la perimetral.

El martes, Emily denunció a su ex por violencia de género y, además de la perimetral, le dieron un botón antipánico. Ella lo bloqueó de las redes sociales, pero él le pidió por mail que no hiciera la denuncia porque quería continuar trabajando.