El rencoroso mensaje de Silvia D’Auro al enterarse de que Morena Rial la demandará por abandono

Morena Rial decidió demandar a su madre adoptiva, Silvia D’Auro, por abandono. La hija de Jorge Rial cuestionó la decisión de la empresaria de haberla adoptado a ella, y a su hermana Rocío, y luego haber desaparecido de sus vidas. Ahora, la expareja del conductor publicó un fuerte mensaje en sus estados de WhatsApp que los usuarios vincularon con el tema.

“No es la puñalada por la espalda la que te duele. Es cuando te volteás y mirás quién tenía el cuchillo”, decía el texto de una placa que subió al servicio de mensajería la conductora radial.

Silvia D'Auro publicó un contundente mensaje en su estado de WhatsApp y los usuarios lo relacionaron con su conflicto con Morena Rial

Morena también publicó una placa en sus historias de Instagram, donde suele comunicarse con sus seguidores, que decía: “Sí, todo vuelve. Cuando más lo precisás nos veremos otra vez”.

La placa que publicó Morena Rial luego de que su madre adoptiva subiera al estado de WhatsApp una frase que los usuarios relacionaron con ella

Pese a que ninguna de las dos puso nombres ni arrobó a la otra, estos mensajes se dan justo después de las duras declaraciones de la hija mayor del exconductor de Intrusos que había contado en sus redes sociales: “Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, ni contacto. Pero la Justicia se va a encargar… Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien. Comprendo que lo que ella hizo fue abandonar. No entiendo para qué mier… nos adoptó si nos iba a terminar abandonando”.

Morena Rial reveló que demandará a su madre por abandono

Tras la viralización del video, allegados a D’Auro indicaron: “Va a mantener su postura de no contestarle y estar en silencio”. La empresaria se mudó a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, donde vive parte de su familia y en está al frente de una radio online, aunque mantiene su oficina en Palermo dedicada al mundo publicitario.

La semana pasada, Morena también habló del tema en Los ángeles de la mañana (eltrece) y denunció malos tratos por parte de D’Auro. “Desde que tengo uso de razón fue mala conmigo y con mi hermana, Rocío. Ella se exaltaba por algo y nos pegaba, desde muy chicas. Cuando tenía como seis años, no quería tomar la leche a la mañana y me llevó a la peluquería para cortarme el pelo cortito, estaba muy loca”, relató.

También denunció en la tele que la empresaria la quemó con cera de depilar. “Ella eligió borrarse y bueno, ella sabrá por qué. Nos dejó muy chiquitas pero ahora no me afecta. Hubo un montón de hechos de violencia con nosotras. Nos pegaba, nos hacia sangrar la nariz. Nos ponía cera para lastimarnos y quemarnos. A mí me empujó en la bañera. En el último tiempo era más con Rochi (su hermana Rocío) y yo saltaba a defenderla”, señaló Morena.

Silvia D'Auro junto a sus dos hijas Rocío y Morena Rial

La influencer resaltó que también su madre adoptiva la acosaba por su apariencia física, en lugar de acompañarla en el proceso hacia una vida más saludable. “Cuando yo era chiquita me sentó en una mesa, prendió el televisor y me hizo ver Cuestión de peso. Me dijo ‘vos vas a terminar así’. Me decía de todo. Me decía cosas por televisión. Una vez en una nota dijo ‘aparte de gorda, adoptada’”, contó la joven y sentenció: “Hay personas que no tienen perdón”.

D’Auro se separó de Jorge Rial a finales de noviembre de 2011, tras más de 20 años de relación. Según consignó Paparazzi, la pareja acordó una división de bienes que rondaría los ocho millones de dólares para la empresaria. Por eso, en diversas ocasiones Jorge afirmó al aire que hoy tendría un patrimonio mucho mayor si no fuese por el divorcio.

En relación con sus hijas, la empresaria afirmó en alguna oportunidad que Morena y Rocío podían acudir a ella cuando quisieran. Y hasta el 2019, tras el nacimiento de su primer nieto, D’Auro habría intentado recomponer su comunicación con Morena, pero esta iniciativa no llegó a buen puerto porque la influencer no quiso saber nada.

