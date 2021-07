El repudiable exabrupto que convirtió a Cinthia Fernández en tendencia tras anunciar su candidatura

Cinthia Fernández confirmó su precandidatura como diputada el viernes último. Todo era felicidad para la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), que quiso compartir el momento de alegría con quienes la siguen. Sin embargo, horas después de hacer oficial su lanzamiento al mundo de la política, un error en un graph la convirtió en tendencia por razones que nada tienen que ver con este importante paso profesional.

El viernes, la panelista publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que firma los documentos necesarios para presentarse como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Fernández competirá en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Unite, el mismo espacio con el que Amalia Granata se convirtió en diputada provincial por Santa Fe. “Día muy importante para mí. ¡Ya soy pre candidata! Espero que ustedes me acompañen, porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas”, escribió. “¡Para adelante como siempre en mi vida!”.

Cinthia Fernández anunció su precandidatura a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires

Horas más tarde, Luis Ventura conversó con LAM desde un móvil y se refirió a las novedades en la carrera de su colega. “Quiero una Cinthia Fernández que vaya y patee el tablero”, dijo el presidente de APTRA. El zócalo, sin embargo, recuperó sus dichos con una repudiable expresión que convirtió a la mediática en tendencia en Twitter.

El error en el graph de Los ángeles de la mañana que convirtió a Cinthia Fernández en tendencia

La exposición que le generó su anuncio y el graph que mostró la producción del programa provocaron que cientos de usuarios de Twitter criticaran su decisión. “No la ayuden tanto”, comentó uno de ellos. “Se sube a cualquier palmera”, comentó otro, en relación a su decisión de incursionar en la política.

Las duras críticas a Cinthia Fernández por su lanzamiento al mundo de la política

Además de la foto que compartió en su feed, Cinthia hizo una serie de Instagram Stories en las que se explayó sobre su precandidatura. “Solo quería compartir esta noticia con ustedes y agradecer muchísimo a la gente que le gusta y a la gente que no. Así como me tomo muy en serio mi otro trabajo, y la gente que me conoce sabe que soy muy profesional, también me estoy tomando en serio esto”, sostuvo. “Estoy estudiando muchísimo, tuve reuniones y ustedes saben lo que me cuesta dejar a mi familia. Pero también es por ellas (en referencia a sus hijas) y por todo lo que viví en mi vida”, añadió.

