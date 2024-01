escuchar

En las vísperas de Navidad, Julieta Poggio sufrió un accidente que preocupó a sus fanáticos. La finalista de la décima edición de Gran Hermano (Telefe) compartió, con sus más de tres millones de seguidores en Instagram, el fatídico episodio que vivió y por el cual recibió dos puntos en el rostro. La modelo pasó unos días de reposo y reapareció recientemente para desearles un feliz año a sus admiradores.

“Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua”, relató la finalista de Gran Hermano 2022, a través de sus Stories de Instagram. La joven se mostró conmocionada por lo que pasó, aunque aseguró que se encontraba bien, ya que recibió atención médica de inmediato cuando sus amigos la llevaron a tierra firme.

Y siguió: “Fue una caída, un golpe bastante fuerte, que me di acá en la boca y en el ojito me dieron dos puntos. Estoy bien. Fue un accidente con suerte que podría haber sido algo peor. Son cosas que pasan y es una lástima que haya pasado en estas Fiestas”.

La modelo aseguró que no festejaría a lo grande la Navidad, ya que priorizaría recuperarse del accidente que sufrió. Aunque, tras unos días de reposo, decidió recuperar la celebración y eligió un destino turístico para recibir el nuevo año 2024. Así, Poggio viajó a Punta del Este, un lugar muy concurrido por los argentinos que eligen salir del país en estas fechas.

Julieta Poggio le deseó feliz año nuevo a sus seguidores Instagram: poggiojulieta

Julieta reapareció en sus redes sociales para felicitar el año a sus admiradores. “Año nuevo, vibras nuevas”, expresó la modelo, en referencia a una frase que se viralizó en las redes sociales durante su estadía en la casa de Gran Hermano: “#Fuera malas vibras”. Y añadió: “Les deseo lo mejor siempre. 2024, te tengo ganas”.

Así, la modelo compartió una serie de instantáneas del festejo que disfrutó para despedir el 2023, en una fiesta junto a sus amigos que culminó con el amanecer en la playa.

La finalista de Gran Hermano compartió los instantes de su celebración

El inesperado romance entre Julieta Poggio y Nacho Castañares y la verdad detrás del mensaje

En su paso por la casa más famosa del país, Julieta Poggio fue vinculada con el ganador del reality, Marcos Ginocchio, a pesar de que la modelo ingresó con pareja. Los rumores comenzaron a surgir a raíz de diversas anécdotas que sucedieron en la casa y que mantuvieron a los espectadores en vilo por que apareciera un nuevo romance.

En los últimos días, la exparticipante sorprendió a todos con un mensaje que compartió a través de su perfil de Instagram y que vinculó al otro finalista, Juan Ignacio “Nacho” Castañares. “Les queríamos contar que, después de muchos meses de ocultarlo, no podíamos hacerlo más y queremos empezar el año públicamente juntos”, expresó la modelo, con una instantánea en la que ambos aparecieron abrazados.

Poggio se mostró muy cerca de Nacho y estallaron las redes

Y siguió: “Te amo, bebé. No nos escodemos más. Qué lindo arrancar el año así, con vos”. El desconcierto que sembró entre los seguidores de ambos hizo dudar a los usuarios de la veracidad del mensaje. Y, efectivamente, no se equivocaron en sospechar.

Los exparticipantes de Gran Hermano le jugaron una broma a sus seguidores

Posteriormente, las dos celebridades revelaron la verdad que ocultó el mensaje que publicaron. Y es que se trató del 28 de diciembre. “Feliz Día de los Inocentes. Los amamos”, escribieron.