El saludo de Mauro Icardi para Rufina Cabré, la hija mayor de la China Suárez, por su cumpleaños

Este jueves, María Eugenia ‘la China’ Suárez emprendió desde Turquía su vuelta hacia Argentina para estar el viernes en el cumpleaños número 12 de Rufina Cabré, su hija mayor. A raíz de esto es que la pequeña recibió múltiples saludos en las redes sociales; y entre los más destacados, está el de Mauro Icardi, novio de su madre.

El 18 de julio de 2013, Nico Cabré y la China Suárez se convirtieron en padre de Rufina (Foto: Instagram @nicolascabre80)

“Feliz cumple Rufi”, escribió el delantero del Galatasaray junto al emoji de una torta con velitas y una carita con varios corazones sobre un video que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual tiene 13.9 millones de seguidores. En este se lo ve junto a la pequeña sobre una especie de scooter subacuático de color rojo y negro con el que recorren las aguas cristalinas de El Bósforo, también conocido como estrecho de Estambul, el cual separa la parte europea de la parte asiática de Turquía.

El saludo de Mauro Icardi para Rufina Cabré por su cumpleaños

En la siguiente fotografía, el deportista se mostró desde un lujoso yate junto a Rufina, quien aparece con las palmas de sus manos sobre la espalda del futbolista. “Que todos tus sueños se conviertan en destino y tus deseos en realidad”, agregó.

La dedicatoria que Icardi le dedicó a la pequeña (Foto: Instagram/@mauroicardi)

El saludo por el natalicio de la hija mayor de la ex Casi Ángeles se sumó a un gesto no menor que Icardi tuvo durante este mismo viernes. El jugador del Galastasaray mandó a personalizar sus botines con los nombres de las hijas que comparte con Wanda Nara y los tres varones de ella con Maxi López, a quienes también crio; pero, además, sumó “China” y las iniciales de los tres hijos de ella.

En la foto que compartió Mauro en sus stories se puede ver la inscripción “CHINA 9”, de un lado de cada botín; mientras que del otro lado de uno puso “ISABELLA 27 R.M.A.”, que alude tanto a su hija menor como a las iniciales de Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña; en el otro, en ese mismo costado grabó “FRASCESCA 19 V.B.C”, en referencia a su hija mayor y las iniciales de Valentino, Benedicto y Constantino López.

Mauro Icardi compartió la foto de los botines en los que dejó grabado las iniciales de sus hijos y los de la China (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

En cuestión de minutos, Wanda Nara se descargó furiosa por este gesto en su perfil de X. “Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos. Es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer. Qué letritas ni letritas. Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple”, escribió.

El mensaje demoledor de Wanda Nara a Mauro Icardi tras la imagen de los botines (Foto: Captura X)

Y completó: “Pasaron ya 10 meses. ¿Por qué usas el dinero en retrasar el pago de las que llevás en tus botines? Ridículo”.

La opinión de algunos de los usuarios (Foto: Captura X)

Pero no solo Wanda lanzó un comentario demoledor, sino también algunos usuarios. “Que tenga el nombre de sus hijas y a lo sumo de su novia, ¿pero ponerse iniciales de todos los hijos ajenos de su actual y de su ex? ¿Les parece normal eso? ¿Después por algo los otros padres se enojan, el payasín quiere hacer partícipe a todos de su circo”; “Lo de sus hijas y lo de su novia, perfecto, pero las iniciales de todos los hijos de otros hombres, sus ex y de su actual? Tanto quiere demostrar cariño que vaya a ponerse el nombre de algún sobrino, no sé. No es normal eso que hace” y “Muchos botines, poco jugar”, fueron solo algunas de las opiniones que dejaron al respecto.