Mauro Icardi eligió una foto subida de tono de la China Suárez y la musicalizó con indirectas para todos: “Ahora sí”

A una semana de haber aterrizado en Estambul, donde él debía presentarse para continuar con su rol como delantero del Galatasaray, Mauro Icardi y María Eugenia la ‘China’ Suárez disfrutan de los momentos libres y, como suele ser habitual entre ellos, comparten el minuto a minuto en sus redes sociales.

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de Turquía (Foto: Instagram/@mauroicardi)

En ese contexto es que mientras se distendían en el verano europeo, el futbolista eligió una foto su enamorada con la que encendió la temperatura entre sus 13.9 millones de seguidores en Instagram. Entre las imágenes que publicó, se lo vio en traje de baño, tomando sol arriba de un lujoso yate y posando desde varios ángulos; sin embargo, fue una la que más llamó la atención: la ex Casi Ángeles recostada y luciendo su bikini negra de espaldas, mientras él estaba sumergido en las aguas de El Bósforo, también conocido como estrecho de Estambul, el cual separa la parte europea de la parte asiática de Turquía.

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutaron de la tarde en un lujoso yate (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Pero la silueta de la joven de 33 años no solo quedó registrada en el feed del deportista, sino también en las stories, donde además de replicarla, le agregó una canción con la que lanzó varias indirectas. “Ahora, sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento. Sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo”, expresaba el fragmento que eligió de la canción “Otra vuelta de tuerca”, de Las Pastillas del abuelo.

La imagen de la China Suárez que encendió la temperatura en las redes sociales (Foto: Instagram/@mauroicardi)

“Tan sonriente y feliz a @mauroicardi nunca se lo vio así! ¡Recién ahora con mucho de @sangrejaponesa! Hermosas fotos"; “Imagínate hablar de ellos y que ellos estén así de bien disfrutando la vida jaja” y “Apuesto por esta pareja. Cada día que pasa son más felices. Se nota que están enamorados. Los que no lo ven están ciegos. Ella se muestra tal cual es. Brilla por sí sola. No precisa ponerse lujos para brillar. Me encanta!!! Sigan chicos disfrutando del amor. Saludos”, fueron algunos de los comentarios que los fanáticos de la pareja les dejaron.

La pareja recibió el apoyo de algunos de los usuarios (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

El carrete de imágenes llegó después de que en los últimos días, la ex Chiquititas recibiera un aluvión de comentarios negativos al mostrarse posando con una bikini animal print. En las postales se la vio sentada al costado de la pileta, sobre un piso de madera y el agua turquesa detrás. Si bien la publicación obtuvo miles de likes en cuestión de segundos, también se llenó de mensajes negativos que la juzgaron por estar en el exterior después del escándalo con Benjamín Vicuña, quien le revocó el permiso para llevarse a Magnolia y Amancio-los dos pequeños que tiene en común- a Turquía.

“Te apoyaba, lo único que hiciste mal fue hablar del padre de tus hijos, los trapos sucios se lavan en casa y las decisiones se toman entre ambos padres. Desde Chile aplaudo a Vicuña por no caer en el juego, eso no habla bien de ti“, escribió una usuaria.

La China Suárez recibió un sinfín de críticas (Foto: Instagram Captura/@sangrejaponesa)

Pero no solo la juzgaron por sus dichos sobre el actor chileno, ya que también algunos la cuestionaron por haber viajado igual a Turquía. “La nueva era ‘de lo hago por mis hijos’”, “China, ¿cómo siguen los chicos que dejaste llorando?“, “Ahí está la mamá del año”, “Dejó los hijos con la niñera, pero Vicuña es mal padre” y “Chau hijos y recuerden... por el macho todo”, fueron solo algunos.