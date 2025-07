Wanda Nara reveló cómo está hoy su relación con Mauro Icardi tras el escándalo: “Me pongo en su lugar”

Esta semana se desató un nuevo y escandaloso episodio alrededor del Wanda Gate. El martes 8 de julio, Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez se fueron a Estambul, pero antes de subirse al avión, ella hizo un fuerte descargo contra su ex, Benjamín Vicuña, que a último momento revocó los permisos para que sus dos hijos menores, Magnolia (7) y Amancio (4), salieran del país. En medio de la disputa, quien también salió a hablar fue Wanda Nara. Sorpresivamente, este sábado se pronunció en Instagram sobre cómo está la situación con su exmarido y padre de sus dos hijas menores tras el fuerte altercado que protagonizaron en el edificio Chateau Libertador y en el que tuvo que intervenir la Policía.

Wanda Nara abrió una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores. “¿Tenés contacto con Mauro?“, le preguntaron y ella decidió responder. “Sí, le informo, mando fotos y videos de las chicas. Me comprometí a que libremente pueda hacer llamadas todos los días y a la hora que él prefiera. Y a llevarlas a Italia o donde acordemos cuando mi trabajo me lo permita para que puedan estar con él”, aclaró.

Wanda Nara habló sobre cómo está su relación con Mauro Icardi Instagram @wanda_nara

Asimismo, se refirió al escándalo que tuvo lugar el viernes 27 de junio en el Chateau Libertador. Ese día, por disposición de la justicia, Mauro Icardi fue a buscar a sus dos hijas, Francesca (10) e Isabella (8). Hubo llantos y peleas y tuvo que intervenir la justicia y personal del SAME. Finalmente, tras más de diez horas, las menores bajaron y se fueron con su padre a su casa de Nordelta. Sobre esto, la mediática dijo: “Trabajo mucho con ellas para que no vuelva a pasar lo de la última vez. Son muy pegadas a mí y es mi responsabilidad que se sientan bien al ir con él y así será”.

En esa misma línea, reflexionó: “Pasó todo muy de golpe y los chicos tienen otros tiempos para aceptar situaciones o elecciones de los adultos. Me pongo en su lugar y no podría vivir feliz lejos de mis hijas. Le hice saber [a Icardi] que cuenta conmigo para llevarlas”.

Por otro lado, también le preguntaron por sus pertenencias y las de sus hijas que quedaron en su casa de Estambul, donde actualmente están Mauro Icardi y la China Suárez, y si iba a recuperarlas. “Es un proceso hasta lograr soltar y [entender que] son cosas materiales. Entiendo que ya Mau comprendió que no voy a volver y no tiene sentido retener mi mudanza. Lo de las chicas ya compré todo nuevo para que él tenga las habitaciones de sus hijas en la ciudad donde viva o su carrera lo lleve y a ellas no les falte nada acá en nuestro país", señaló.

Wanda Nara habló sobre las pertenencias que le quedaron en Estambul Instagram @wanda_nara

En cuanto a esto, cabe recordar que en enero, Yanina Latorre reveló que Nara quería recuperar de la casa de Turquía su vestidor, la ropa de sus hijos y a dos gatos y un perro, y que Icardi había dicho que se los iba a dar “cuando él quiera”. Posteriormente, la conductora de Love is Blind, le pidió públicamente a su exmarido que le devuelva las mascotas de sus hijas. “Creo que están en una guardería, pero no sabemos bien. Los chicos extrañan sus perros y sus gatos. Son gatitos que rescatamos, adoptamos y dormían con Francesca”, expresó y hasta se ofreció a pagar el traslado de los animales desde Estambul a Buenos Aires.

Wanda Nara reveló cómo se encuentran hoy sus hijas Francesca e Isabella Instagram @wanda_nara

Asimismo, a través de sus historias de Instagram, Wanda Nara también reveló cómo se encuentran hoy las niñas, tras todo lo sucedido no solo en las últimas semanas, sino también meses. Aseguró que están “felices” y “haciendo las valijas” porque el domingo se van de vacaciones en familia.