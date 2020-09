Revelan el secreto que Leonardo DiCaprio le ocultó a su madre durante años

En 1994, ocurrió un hecho que pudo poner en problemas a DiCaprio cuando fue fotografiado en una situación incómoda Fuente: Archivo

Es indiscutible que Leonardo DiCaprio es uno de los actores más famosos del planeta. Alcanzó la popularidad en la década de los noventa con la película Titanic, y se convirtió en una estrella mundial gracias a la combinación de atractivo, carisma y talento.

Ya desde muy joven, el actor acaparó la atención de los paparazzi que no estaban dispuestos a desperdiciar ni una sola oportunidad para fotografiarlo. En una ocasión, en 1994, ocurrió un hecho que pudo poner en problemas a DiCaprio cuando fue fotografiado en una situación incómoda.

DiCaprio se convirtió en un activista del cuidado del medioambiente Fuente: Archivo

Según detalló el reportero gráfico Steve Eichner en una entrevista concedida al diario The New York Post, el actor se acercó a él para pedirle de manera educada que no publicara una imagen suya que el fotógrafo acababa de tomar, en la que aparecía junto a Johnny Depp en un comercio de "tabaco y dulces".

"Leo se acercó a mí, me dio un toquecito en el hombro y me dijo: '¿Me podrías hacer un favor y no usar esa foto? Esta noche podés sacarme tantas fotos como quieras'", contó Eichner en relación con un acto público en el Club USA en el que participaban los dos artistas.

"Cuando le pregunté cuál era el problema que había en esa imagen, Leo me contestó: 'Estaba comprando cigarrillos y mi mamá no sabe que fumo'", recordó el fotógrafo.

Aunque no está claro si el actor continuó fumando de manera habitual, todo parece indicar que es un hábito que dejó en el pasado. Por el contrario, DiCaprio se convirtió en un activista del cuidado del medioambiente y en ese sentido tiene una posición en la ONU como "Mensajero de la Paz por el Cambio Climático" que lo ha llevado por todo el mundo en búsqueda de las mejores formas de reducir la huella de carbono y contribuir con el planeta.

Así como le interesan los temas relacionados al medioambiente, DiCaprio también se sumó a las causas sociales. A comienzos de la cuarentena se unió a la campaña por el lanzamiento del Fondo de Alimentos de América. Junto a Laurene Powell Jobs y la Fundación Ford, recaudaron 12 millones de dólares para hacerle frente a las necesidades derivadas de la pandemia de coronavirus.