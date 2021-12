El sentido mensaje de Gastón Pauls para su hijo Nilo por su cumpleaños: “Gracias por hacerme tu padre”

Nilo, el hijo de Gastón Pauls y Agustina Cherri, cumplió 10 años y su padre decidió dedicarle una carta muy emotiva que compartió en las redes sociales. El actor publicó varias imágenes, algunas en las que posaban juntos, y enumeró cada uno de los motivos por los que ama a su niño.

“Vos cantándome una canción inventada en un idioma nuevo. Vos embarcándome en un viaje único. Vos riendo la mejor risa del universo. Vos y tu bondad inconmensurable. Tu sensibilidad. Tu humor. Tu sencillez. Tu timidez profunda. Tus abrazos”, fueron las palabras elegidas por Pauls para comenzar el posteo en su cuenta de Instagram.

El posteo de Gastón Pauls dedicado a su hijo Nilo (Foto: Captura Instagram/@gastonpaulss22)

En esa línea, continuó: “Vos mirando por la ventana del auto sumergiéndote por enésima vez en el alma de algo más grande. Vos cuando me explicás todo eso que yo no sé. Vos y tu cara cuando querés llorar. Nuestras luchas libres que siempre terminan porque no aguanto más el amor y te abrazo y te beso. Vos colgándote de mi espalda”.

Nilo, el hijo de Gastón Pauls y Agustina Cherri cumplió 10 años (Foto: Instagram/@gastonpauls22)

El actor continuó enumerando todo lo que le gusta del pequeño: “Vos superhéroe. Vos y yo en el cine. Vos actuando. Vos abrazándome de nuevo. Vos mas bueno aún. Vos y tu amor por los animales. Vos y yo. La emoción de verte crecer. A donde sea si es con vos, Nilo de mi alma. Te amo como nunca creí que podría amar. Gracias por hacerme tu padre. Feliz cumpleaños”.

Además del extenso texto, el conductor acompañó el posteo con muchas fotos de Nilo donde aparece en una pileta, mientras duerme y divirtiéndose con su padre.

Nilo, el hijo de Gastón Pauls y Agustina Cherri cumplió 10 años (Foto: Instagram/@gastonpauls22)

Nilo, el hijo de Gastón Pauls y Agustina Cherri cumplió 10 años (Foto: Instagram/@gastonpauls22)

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls cantó en un show de Luciano Pereyra

Además de Nilo, los actores tienen otra hija en común: Muna. Desde muy chica, la niña mostró un talento natural por la música. Con la llegada de la pandemia y la cuarentena, se animó a compartir cada vez más sus interpretaciones en las redes sociales, lo que le dieron una gran visibilidad.

Tal es así que tiempo atrás pudo cumplir un sueño y, con apenas 12 años, cantó junto a Luciano Pereyra en el Luna Park, frente a los miles de fanáticos del artista.

Agustina Cherri emocionada al ver a su hija Muna cantar arriba de un escenario

Pereyra y Cherri mantienen una amistad de larga data, incluso desde antes de que naciera Muna. Es por eso que el cantante no dudó en invitarla escenario.

La emoción de Agustina Cherri al ver a su hija cantar con Luciano Pereyra

Juntos entonaron “Flaca”, de Andrés Calamaro. Con las emociones a flor de piel, madre e hija fueron a sus respectivos perfiles sociales y compartieron sus sensaciones después de la mágica noche que vivó Muna.