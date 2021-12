Tras años de distancia, el padre de L-Gante reapareció e intentó contactarlo: qué dijo el músico

Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, expresó en reiteradas oportunidades que su madre, Claudia Valenzuela, fue quien lo crió y acompañó a lo largo de su vida. Ha sido muy poco lo que el artista ha contado sobre su padre, ya que, según explicó él mismo en PH: Podemos Hablar (Telefe), “se fue de la nada”. Esta semana, sin embargo, reveló que, después de mucho tiempo, su papá reapareció de una forma muy particular y en busca de un acercamiento con su hijo.

El músico, creador de la famosa “cumbia 420″, tuvo un exitoso año y su nombre se hizo internacionalmente conocido. Durante una entrevista para la revista Gente, L-Gante manifestó que, en los últimos meses, su padre intentó contactarlo a través de otros familiares. “Sí [apareció], pero mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, de parte de él. Porque yo empecé a juntarme con ellas”, puntualizó. Sin mucho preámbulo, el cantante sostuvo que las puertas siempre estuvieron abiertas, pero que “no le preocupa lo que él haga”. “Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre”, añadió sin más.

L-Gante reveló que su padre intentó un acercamiento Instagram: @lgante_keloke

Cuando su mamá fue invitada a El club de las divorciadas (eltrece), confesó que hizo muchos sacrificios para darle lo mejor a su hijo. No obstante, en medio de su reflexión, aseguró que no le negó la oportunidad al cantante de entablar relación con su progenitor. “Mi mamá dice que de este lado siempre estuvieron las puertas abiertas y que no hay drama. Que haga lo que yo quiera, que si lo quiero conocer que vaya y que si no, que no vaya. Como tiene que ser”, explicó L-Gante.

Además, aseveró que su madre intentó vincularlos cuando lo veía mal porque creía que algo le faltaba, pero su respuesta era tajante. “Me imagino que quizá ella tendrá algo, algún rencor o no, pero yo nunca lo noté si era así. Por mí me dijo: ‘De 10 y si querés lo vamos a buscar’. O quizá alguna vez me veía mal por algo y me preguntaba si por casualidad llegaba a ser por eso y yo: ‘No, ¡tomátela!’”, dijo el cumbiero en la entrevista.

Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante, contó que siempre estuvo predispuesta a que su hijo tenga una relación con su padre Captura de video eltrece

Aunque Claudia dejó en claro que la relación depende de su hijo, relató lo que tuvo que vivir al criar a su hijo sola. “Hay que lucharla, salir adelante, no hay que asustarse en la vida. Si uno se queda solo y tenés que afrontar la vida, hay que afrontarla y nada más. El que se perdió todos estos años de vida junto a él fue el padre. Es la persona que está arrepentida al día de hoy. Pero yo le puse siempre el pecho a todo y acá estamos”, manifestó.