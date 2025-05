Caro Ibarra habló del trágico incendio en su casa y reveló el gesto que tuvo Nico Vázquez con ella

Esta semana, Carolina Ibarra, la reconocida conductora de Zapping Zone, el programa infantojuvenil más famoso de Disney en los años 2000, reveló a través de sus redes sociales que sufrió un terrible incendio en su hogar. Si bien ni ella ni su hijo Camilo se encontraban en el lugar, fueron sus vecinos quienes pudieron alertar a los bomberos para que frenaran la humareda que se inició en su vestidor.

En diálogo con LA NACION, Carolina relató cómo se inició el incendio que se llevó gran cantidad de ropa, pero también algunos de sus recuerdos más queridos de la infancia, como su valiosa colección de Hello Kitty. “Todo esto sucedió el viernes a la noche y yo por suerte no estaba. Digo suerte porque yo no sé si hubiera podido reaccionar tan rápido como lo hicieron mis vecinos, que llamaron enseguida a los bomberos; y también a Emi, que es el papá de mi hijo Camilo, quien vive muy cerca y fue un genio que pudo abrir para que apagaran el fuego”, comentó.

En medio de las llamaradas, la conductora del actual streaming Modo Zapping (TV Pública), se encontraba en un viaje de trabajo por la provincia de Santa Fe, por lo que la desesperación por saber cómo se encontraba el lugar fue terrible para ella. “Me había ido a conducir un evento de apertura para quincieañeras y estaba con la dueña del lugar, Sole Bustamante, cuando me contaron que había sido en el área del vestidor donde se había iniciado todo y que había perdido todas mis prendas. Por suerte un amor Sole, fue la primera que me trajo una valija con ropa de la casa para que cuando llegara a Buenos Aires pudiera vestirme”, continuó.

Caro Ibarra habla sobre el incendio en su casa

Según pudieron comprobar las autoridades, el incendio se inició por una lámpara led que la conductora se había olvidado encendida en su habitación, la cual hizo un cortocircuito. Esto provocó que el fuego se propagara a las paredes, lo que generó un segundo corto, esta vez en el aire acondicionado, el cual explotó.

“La verdad es que lloré un montón y sigo llorando, pero también por descubrir la solidaridad de la gente que me rodea y me quiere ayudar. Hoy, por ejemplo, me mandaron ropa de 47 Street y para mí la ropa tiene un significado muy emocional porque es algo que a mí siempre me gustó y que comparto con mi mamá y mi hermana. Pero tengo que admitir que fue una desgracia con mucha suerte, porque si el fuego agarraba el colchón o los perfumes podía perder toda mi casa”, explicó Carolina.

Sin embargo, una de las personas que terminó por lograr calmarla con la palabra justa dentro de tanto dolor fue Nicolás Vázquez. “Hablamos antes de ayer y me dijo: ‘Estás. Entonces hay que festejar que estás’. Entonces, creo que lo más importante es agradecer que uno está y darse cuenta que uno se encuentra rodeado de personas muy buenas”, reflexionó.

Tanto Caro Ibarra como su hijo Camilo salieron ilesos del incendio en su hogar (Foto: Instagram @caritoiba)

Por el momento y hasta que su casa pueda volver a ser habitada, Caro Ibarra pasa unos días en la casa de su madre junto a su hijo, mientras encara uno de los proyectos más conmovedores de su carrera: un nuevo programa junto a Dani Martis, a 25 años del estreno de Zapping Zone.