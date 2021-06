El shock de la hija de Lía Crucet al ver el deterioro de su mamá: “No la reconocí”

Luego de la reaparición de Lía Crucet a través de un video, su hija Karina y su nieta Malena pasaron por Vino Para Vos, el ciclo conducido por Tomás Dente en KZO. Durante el programa, ambas hablaron de cómo fue crecer junto a Lía y contaron todo sobre su estado de salud. “No la reconocí”, contó Malena, sobre el día en que fue a visitar a su madre, ahora internada en un instituto psiquiátrico. “Imaginate el cambio en tan poco tiempo, con los sesenta kilos que bajó. Y cómo estaría ella que yo no la reconocí”, añadió.

El domingo, Lía Crucet compartió un video en el que se la volvió a ver tras mucho tiempo alejada de los medios. “Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos”, señaló la artista.

El video de Lía Crucet que causó preocupación en las redes

El martes por la noche, invitada al ciclo de entrevistas de Dente, Karina dio detalles sobre la salud de su mamá. “Cuando fui a verla al psiquiátrico no pude hilar mucho una conversación. Como que algunas cosas sí entiende y con otras se va”, contó la mujer sobre su visita al centro médico marplatense en el que se encuentra Crucet. El video que se viralizó el domingo, según relató la hija de Lía, fue publicado por Tony Salatino, pareja de su madre y manager, y generó una gran incomodidad en el círculo íntimo de la artista por exponerla en tal estado de salud.

Luego, la hija de Lía reconstruyó cómo fue el momento exacto en que se encontró con su mamá en el lugar donde permanece internada. “Ya cuando llegué me dijeron que había que dejar los celulares afuera. Y esa disposición la pusieron en el momento que yo llegué. Me pareció raro. Porque todos estaban quejándose. Hay parientes que les llevan a los internados fotos de familiares. Yo le quería llevar la foto de Cristiano [su nieto] y no pude entrar nada. Y fue en ese momento en que yo entré que justo no se pudo ingresar con los celulares”, contó.

Habla la hija de Lía Crucet

Al entrar al lugar, Karina preguntó por su mamá. “Sí, Delia Crucet. Soy la hija, ¿me la podrían llamar?”, dijo al registrarse. “Entonces me di vuelta y vi a una persona atrás, pero seguí hablando. Y de repente escucho: ‘¡Hija!’. Y cuando miré era mi mamá. No la reconocí”, relató Karina, que señaló que debió “disimular” el asombro al encontrarla tan cambiada. “Imaginate el cambio, en tan poco tiempo, con los sesenta kilos que bajó. Y cómo estaría ella que yo no la reconocí”, señaló.

“Estaba como la vemos en el video y peor”, definió la mujer, durante la entrevista en Vino Para Vos. “Hay un montón de cosas que vi que no quiero contar, pero hubo un deterioro de mi mamá que no esperé ver tan rápido. Fue como un vuelco terrible el que ella dio”, dijo.

En ese sentido, la mujer consideró que no está segura si Lía está “presente” en todas las conversaciones y si llega a entender todo lo que le dice. Además, señaló que Crucet mantiene su “su carácter”, lo que generó algunos problemas con los empleados del lugar. “Es bastante difícil de llevar. Ella tiene sus cuidadoras ahora y pasa, por ejemplo, que renuncian. Es un tema”, señaló.

LA NACION