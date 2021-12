El sincericidio de Viviana Canosa sobre su vida personal: “Me empoderé y no sé qué quiero de un hombre”

Después de un año movido, cargado de frustración y enojo, Viviana Canosa llegó a la última edición de Viviana con vos (A24) con la alegría propia de saber que se vienen sus tan merecidas vacaciones. Para celebrar el final del 2021, la conductora decidió dejar de lado su crítico editorial, ese que usa para denunciar todas las acciones del oficialismo que cree incorrectas. Por el contrario, ya entrando en la segunda mitad del programa, prefirió dejar relucir su cara más suelta y desfachatada.

Realizó su famoso editorial -con la que cada día repasa los hechos más relevantes de la semana-, charló con el licenciado Andrés Malamud sobre la actualidad en la política latinoamericana y debatió con sus compañeros sobre el encuentro que encabezó Cristina Kirchner junto a un grupo de periodistas y actores. Pasado el fragmento oficial, Viviana recibió al humorista, Martín Bossi, para cerrar el ciclo de entrevistas en una divertida nota.

Viviana Canosa junto a Martín Bossi captura de video

Mientras Canosa posaba elegantemente vestida con un vestido de gala largo hasta el suelo, con un pronunciado escote en v y coronado por una liviana falda de tul, Bossi se trasladaba por el estudio entonando canciones de Frank Sinatra, Sandro y Roberto Goyeneche. El clima romántico y casi sensual la arrastró a la periodista a realizar una fuerte revelación sobre su vida privada.

Ya habiendo dejado atrás la seriedad que la caracteriza, Viviana comenzó a hablar libremente sobre su intimidad. Más precisamente, el aspecto amoroso. En una ocasión anterior, reveló que quiere enamorarse pero que hace mucho tiempo no está con alguien cuya piel la conmueva profundamente y, esta vez, fue por más.

El sincericidio de Viviana Canosa sobre su vida personal

Todo comenzó cuando ella quiso saber cómo hacía Martín Bossi para “levantarse minas”. Él, rápidamente, dio vuelta la situación y prosiguió a ocupar el lugar de entrevistador indagando un poco más en el historial de vínculos románticos de su interlocutora. Sin poner mucha resistencia, ella aseguró: “Hace mucho no conozco a nadie que me rompa la cabeza”. Y continuó especificando que pasó demasiado tiempo desde la última vez que “la levantaron”.

Tajante, el invitado disparó: “¿Qué buscás de un hombre?”. Viviana no lo pensó dos veces y respondió: “Hoy no sé qué busco. Porque me empoderé y no sé qué quiero de un hombre. Antes sabía pero ahora no tengo ni idea, por eso es difícil. Pero tampoco sé que quiere un hombre de mí”.

Decidido, Bossi abandonó su lugar en el sillón para entonar “Quiero llenarme de tí” de Sandro, asegurándole a la periodista que la iba a conquistar de esa manera. Pasada la pieza, ambos se entrelazaron en un juego de coqueteo durante el que él manifestaba que deseaba estar con ella, salir a pasear junto a “Martinita”- la hija que la conductora tiene fruto de su relación con Alejandro Borensztein- e, incluso, afirmó que quería pasar una noche con ella.

Viviana Canosa celebró el último programa del año captura de video

Entre risas, chicanas y bromas continuaron con el juego hasta el final del programa. En el medio, la conversación fue subiendo lentamente de tono hasta que Viviana expresó, sin un gramo de timidez, que lo que ve en los hombres es “un juguete sexual”. Al final, despidieron a la audiencia con una divertida puesta en escena en donde Bossi cantó rodeado de los columnistas y de la propia conductora.