Gran Hermano: Coti apuntó contra Romina Uhrig y aseguró que es “la más mentirosa” de la casa

Desde que Constanza Romero salió de Gran Hermano (Telefe), la presencia tanto en El Debate (Telefe) como en el resto de los programas de televisión la definió como una exjugadora dedicada a destruir a todos sus antiguos compañeros, en especial a Romina Uhrig, a quien apuntó junto con Martina Stewart y la calificaron de “la más mentirosa”.

La casa está que arde y los hermanitos cada vez resisten menos el aislamiento. En un principio, la llegada de Camila Lattanzio y de Ariel Ansaldo prometía una bocanada de aire fresco, pero la curiosidad y el entusiasmo duraron poco. Ahora, al parecer, Coti se empeñó en seguir su juego por fuera de Gran Hermano, esta vez con el fin de mantener su imagen latente.

En la última emisión de El Debate conducido por Santiago del Moro, la correntina fue junto a otros exparticipantes del reality. Como era de esperar, Coti expuso a Romina y, ante eso, Martina la acompañó con sus críticas vinculadas a la vida real de la exdiputada.

“Al final es la reina de la mentira porque nos enteramos que es millonaria y ella dice que hace este esfuerzo por sus hijas”, expresó Coti al tiempo que Martina señaló: “La que mejor está jugando. La jugó de pobre, que estaba por las hijas y tiene más guita que todos nosotros”. Tras las duras definiciones de ambas panelistas, Del Moro preguntó: “¿Esto ya lo tienen preparado lo que acaban de decir las dos?”.

Coti y Martina apuntaron contra Romina de Gran Hermano: "Es millonaria y la más mentirosa de la casa

Con una mirada cómplice, Coti y Martina rieron y negaron un complot previo para criticar a Romina. En tanto, las redes sociales se vieron revolucionadas tras los dichos de la correntina y una serie de fans salió a apoyarla a través de Twitter con comentarios como: “¡Dijeron lo que está en todos lados! Nadie supo qué responder!”; “Tiene razón”; “Dijo las cosas como son” y “Dijo lo que todo Moreno sabe”.

El pasado de Romina como diputada

Luego del trascendido sobre los señalamientos de Constanza Romero hacia la posición económica de Romina Uhrig, mediante las redes sociales, los usuarios cuestionaron el pasado de la participante de Gran Hermano (Telefe) como diputada por el bloque de Unidad Ciudadana en 2015.

Romina fue parte de la agrupación La Cámpora y se la asocia a un vínculo estrecho con el kirchnerismo. Su expareja Walter Festa dirigió el distrito de Moreno como intendente hasta 2019 y desde allí es de donde se le señala su pasado como política.

Cabe destacar que al ingreso al reality subrayó: “Vivo en Moreno y me encanta la política. Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”. Si bien dentro de la casa de Gran Hermano no hace referencia a su antiguo trabajo como diputada, por fuera cobró relevancia tras los cuestionamientos de Coti por presentar una imagen y una posición económica distante de su realidad.

