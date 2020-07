Joey King y Jacob Elordi en El stand de los besos 2

La secuela de El Stand de los Besos, la comedia romántica para adolescentes que es la película más vista de Netflix esta semana, tiene como protagonistas a los actores Joey King y Jacob Elordi, quienes se separaron a comienzos de 2019 y dejaron a todos los fanáticos muy intrigados y dolidos.

Todo se revivió cuando salieron los primeros videos promocionales de la segunda parte de esta saga y Jacob no apareció en ninguno. Esto generó mucho debate en las redes hasta que finalmente Netflix lanzó un video con el actor anunciando su regreso en el papel de Noah Flynn de una forma poco emotiva.

Aunque durante su noviazgo ambos compartían fotos juntos en Instagram, en el momento de la separación, en 2019, los actores borraron sus imágenes compartidas de las redes sociales. Al ser consultada por Refinery29, King admitió que la presión de los fanáticos de la comedia había jugado un papel importante en el final de la pareja: "Cuando estás pasando por algo y el mundo quiere pasarlo con vos u obtener cada detalle al respecto, es realmente difícil. Algunas de estas cosas son solo para vos".

Y agregó: "No pueden entender; no pueden comprender, que la realidad podría ser completamente diferente y no ser lo mismo que lo que ves. Así que creo que la razón por la que fue realmente difícil para ellos dejarlo es porque simplemente tienen una idea fantástica de la vida de otra persona, cuando no es así en absoluto".

La pareja anunció su separación en marzo de 2019. Fuente: Netflix

En El Stand de los Besos 2, Elle (King) tendrá que hacer equilibrio entre mantener viva la relación a distancia con su novio Noah (Elordi), que pasó de ser el bravucón de la escuela a un alumno de la prestigiosa universidad de Harvard, y su amistad con Lee (Joel Courtney).

A tan solo dos días de estrenada la película, sus productores anunciaron que ya filmaron la tercera parte de la historia que está basada en una serie de novelas originalmente publicadas a través de la aplicación Wattpad por una adolescente australiana de 15 años.