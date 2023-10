escuchar

Desde hace una semana, Florencia de la V está en el ojo de la tormenta y varios excolegas apuntaron de lleno contra ella, en lo que representó un mensaje común: no sería la persona más fácil con la cual trabajar. Todo comenzó cuando cuestionó a Ángel de Brito por una nota con Susana Giménez y, fiel a su estilo, él no se quedó callado. A partir de esto, Rodrigo Lussich se paró contra ella y dijo que “le falta mucha sopa para aprender a hacer chimentos”, mientras que Adrián Pallares aseguró que si ella hoy está al frente de Intrusos (América TV) es porque ellos le “pusieron el cuerpo”.

Asimismo, en los últimos días los que se sumaron a la pelea fueron Lucas Bertero, quien abandonó el ciclo de espectáculos en 2022, en medio de algunos roces al aire que no pasaron inadvertido, y Cinthia Fernández, quien aseguró que de la V la bajó de una temporada teatral.

El foco del conflicto fue una serie de entrevistas que dio Susana Giménez. Florencia de la V aseguró ella que habló en “exclusiva” con Intrusos y que “no dio ni una sola nota en vivo, ninguna. Todas grabadas”. Sin embargo, desde Uruguay, la diva de los teléfonos sí habló en vivo con LAM. Luego de que estallara el escándalo, que se trasladó también a las redes sociales, Ángel de Brito apuntó contra la conductora y dijo: “No mientras Flor de la V. Ella tiene estas actitudes siempre. Sube un poquito y ya se la cree”. A esta postura se sumaron la semana pasada Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Socios del espectáculo (eltrece).

“Florencia de la V es una gran comediante, entonces si nosotros le dijéramos cómo tiene que hacer comedia sería una falta de respeto. Ahora, en el caso del revés, creo que a Florencia le falta mucha sopa para aprender a hacer chimentos. Y para, en todo caso, compararse con los que hace años que lo hacemos y para querer cruzarse o no con nosotros. Cuando la tome, hablamos, en unos añitos”, lanzó Lussich dejando en claro su posición.

Por su parte, Adrián Pallares indicó que “nunca hubo mala onda” pero no dudó en sacar a la luz una postura de Florencia que le molestó: “Sí, cuando nosotros nos fuimos de Intrusos, durante mucho tiempo, ella decía ‘la otra gestión’ y no nos nombraba”. “Hay un ninguneo constante”, acotó su compañero.

En esta misma línea, Pallares sentenció: “Intrusos está al aire porque estas dos personas (en referencia a él y Lussich) y el equipo que estaba con nosotros en ese momento, lo sostuvo. Porque era un programa que estaba destinado a terminar al mes de que se fuera (Jorge) Rial. Y fuimos un éxito. Si Florencia de la V hoy trabaja en un programa de televisión es porque que estos dos pelot***s estuvieron y le pusieron el cuerpo”.

Lucas Bertero rompió el silencio y fulminó a Flor de la V

El lunes en Socios del espectáculo (eltrece) compartieron una publicación que Lucas Bertero hizo en Instagram. Publicó una foto de Flor de la V y preguntó: “¿Defensora de las causas justas?”. Acto seguido hizo un fuerte descargo: “Un año y me dio en silencio. A veces, hay que dejar que fluya y tarde o temprano, todo se sabe. ¿Creías que lo que me hiciste era gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo y eso no se olvida jamás”, lanzó apuntando contra la conductora.

“¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un ‘poder berreta’ te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen?”, cuestionó y aseguró que un día iba a revelar “la gran verdad” de su salida de Intrusos. “Se armó una falsa excusa, pero la realidad fue otra. Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero jamás vas a poder sacarme la libertad. Jamás. Cuando esté preparado para hablar, todos van a saber quién sos definitivamente”, sentenció. Tras compartir la publicación, en el programa emitieron un móvil con Bertero, en el cual el periodista apuntó sin filtro contra Flor de la V.

“En realidad no sé si es la hora de romper el silencio del todo, porque te digo la verdad, yo para poder contar cómo fue mi salida de Intrusos tengo que asesorarme legalmente”, sostuvo Bertero. Si bien aseguró que los dos primeros meses fueron de “total armonía”, con algunas cosas típicas de los programas, a partir del segundo mes comenzaron a suceder “cosas raras”.

“Por ejemplo, estar dando una información y ella no me miraba a la cara. El maltrato era al aire y la gente me escribía: ‘Por qué te dejás maltratar’, ‘por qué te dejás cortar’, ‘no te dejan hablar’. Y un día me bloquea de las redes. Llego a casa y le aviso a la producción y ahí ya supe que no volvía más”, dijo el periodista.

“Por un capricho, por maldad, por ser mala gente...”, lanzó y aseguró que la conductora lo “quería afuera, sí o sí”, por un motivo que en algún momento iba a contar. Sin embargo, de igual manera dijo: “Sí, voy a decir que hubo maltrato, sí, voy a decir que la que pidió mi cabeza fue Florencia de la V, la que me echó fue Florencia de la V. A mí no me trató como corresponde y después, fuera de cámara, hubo un episodio muy fuerte, que es del que no puedo hablar”.

Lucas Bertero fue parte de Intrusos y tras su salida pasó a formar parte del equipo de A la tarde Instagram @lucasbertero

Bertero aseguró que quiere “sacar la careta y que se sepa la verdad”. Incluso mencionó que mucha gente conocida le escribió para decirle que lo apoyaba: “No sé por qué no se animan a hablar, le tienen miedo. Yo no le tengo miedo”.

“Lo que me hizo a mí tiene que darle vergüenza propia, como madre, como laburante de este medio, como una persona que estuvo sin trabajo. Perdón, ¿Flor de la V no fue panelista de Karina Mazzocco antes de estar en Intrusos? ¿No fue panelista de Ángel de Brito? Esto sube y baja”, chicaneó.

Pero el conflicto no terminó ahí, porque el martes en Socios, Mariana Brey aportó una información de lo que podría haber sucedido en el pasado entre Bertero y de la V y sumó a un tercer actor: Pablo Goycochea. “El marido de la conductora estaría muy celoso, en aquel momento, de la participación de Lucas en el programa, entonces esto habría sido una cuota más para ‘de poquito a poquito’ ir corriéndolo”, sostuvo la panelista y advirtió: “Le molestaba, pero igual nadie puede digitar desde su casa quienes van, o no, a estar en un programa de televisión”.

“A Pablo algo de lo que Lucas hacía al aire con Florencia, tal vez un nivel de confianza... algo evidentemente no le gustaba y ella habrá tenido problema a la casa y habría dicho: ‘Bueno, me la saco de encima’”, sentenció Brey, barajando esta posibilidad como un posible factor en la salida del periodista. No obstante, de momento, ninguno de los protagonistas se pronunció sobre este hecho en concreto.

Cinthia Fernández aseguró que Florencia de la V la bajó de una obra de teatro

La que también tuvo algo que decir sobre Florencia de la V fue Cinthia Fernández, quien aseguró que la conductora, la “sacó de un elenco”. “Estaba seleccionada para hacer El Champán las pone mimosas en Córdoba. Gerardo (Sofovich) me contrató y ella automáticamente levantó el teléfono y dijo ‘a esta no la quiero en el elenco’”, contó la mediática en diálogo con Socios del espectáculo.

“Me llamó Gerardo personalmente y me dijo: ‘¿Nena que hiciste?’. Me la tuve que fumar”, indicó. Asimismo, comentó que Sofovich le dijo que no la quería perder e iba a pasarla al elenco de la gira, pero para ella era complicado porque tenía 17 años y sus padres la acompañaban durante la temporada. En cuando, a si habló con Florencia, afirmó que lo hizo “en vivo” pero que ella “finge demencia”. “Cuando fue angelita, Ángel le salvo la vida, porque no tenía un mango partido al medio”

“Es mala, es su esencia. Después lo quiere tapar, pero ella es así”, la fulminó Fernández. Acto seguido el cronista le preguntó si de la V era una de las “divas” y ella la puso lejos de ese título: “Le falta un tranco, paremos un poquito la mano”. Asimismo, dijo que aunque es histriónica y tiene mucho escenario, cuestionó su actual rol aseverando que “un conductor conduce a un grupo, acompaña, no va en contra”, sumándose así a la fuerte interna que protagoniza de la V con varios excolegas.

“Cuando tenés ego e individualidades es muy difícil. Cuando le conviene es femitrucha porque después para salir a atacar mujeres... a mí me ha atacado varias de veces y después me llama para pedirme nota. Es depende como le pinta. A veces se acuerda que es feminista y a veces no”, sentenció Cinthia Fernández en una clara postura en contra de Florencia de la V.