El talento desconocido de la actriz Anya Taylor-Joy que causó sensación en las redes

Luego de varias actuaciones destacadas, la actriz Anya Taylor-Joy obtuvo fama y reconocimiento mundial gracias a la miniserie de Netflix Gambito de Dama. Allí, interpretó a una fresca y nueva prodigio del ajedrez que logra romper todos los esquemas dentro de un sector de la sociedad dominado por hombres.

Pero, al parecer, la actuación no es su único talento: Anya también sabe cantar y lo hace muy bien. Con motivo del estreno de la película Last night in Soho, la actriz publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se la ve entonar con facilidad el famoso tema Downtown, popularizado por la cantante Petula Clark en 1964.

La canción -cuya interpretación superó los 600.000 likes en el perfil de Instagram de Taylor-Joy- forma parte de la banda de sonido del film que se estrenará el próximo 29 de octubre en el Reino Unido y que luego llegará a las pantallas de todo el mundo.

Con la dirección de Edgar Wright, allí interpreta a Sandy y estará acompañada de otras personalidades como Matt Smith -el joven príncipe Felipe en The Crown-, Jessie Mei Li y Thomasin McKenzie.

La nueva película de Anya Taylor-Joy

“No siempre te preguntan para que reversiones una canción icónica. Los sonidos de los 60 fueron los primeros que me hicieron enamorar de la música así que estaba llena de alegría cuando Edgar -el director- me dijo que le diera una oportunidad. Por favor disfruten Downtown para el soundtrack de El misterio de Soho”, escribió Anya en sus redes sociales para acompañar el video.

El film cuenta la inquietante historia de Eloise, una aspirante a diseñadora de moda interpretada por McKenzie (Jojo Rabbit), quien, cuando sueña, se transporta en el tiempo al Londres de seis décadas atrás. Cuando duerme, la coprotagonista parece transformarse en Sandy (Taylor-Joy), al mismo tiempo que esta última también parece estar inmersa en la vida diaria de Eloise en el mundo moderno.

A medida que Eloise se adentra cada vez más en los años 60 de sus sueños, la situación se vuelve más extraña y los bordes de la realidad se desdibujan. Y cuando intenta parecerse a Sandy, el resto de su mundo de sueños también comienza a hacerse presente en la vigilia.

La película ha estado envuelta en un misterio desde que se anunció y su tráiler parece confirmar el inquietante clima que envuelve a la historia.