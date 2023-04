La dura condición que los hijos de Shakira le habrían impuesto a Piqué para sus visitas en Miami

escuchar

Shakira dejó Barcelona para irse a vivir a Miami con sus dos hijos, Sasha y Milan. Un viaje que anunció tiempo atrás, tras su separación del futbolista Gerard Piqué, y que postergó por el estado de salud de su padre. Luego de que la cantante colombiana partiera de la ciudad española, se difundió que los dos pequeños le habrían hecho una cruda advertencia a su padre sobre su nueva pareja, Clara Chía.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió Shakira, a modo de despedida, a través de su cuenta de Twitter. La colombiana se había instalado en la ciudad española junto a su familia, su entonces pareja Gerard Piqué y sus dos hijos, Sasha y Milan, pero tras el escándalo mediático que desató su ruptura con el futbolista, decidió mudarse a Miami con los dos pequeños.

Shakira se despidió de Barcelona con un emotivo mensaje Twitter: @shakira

Luego de la partida de la cantante y sus hijos, el paparazzi Jordi Martín reveló una advertencia que los dos pequeños le habrían hecho a Gerard Piqué, sobre su nueva pareja, Clara Chía: “No queremos que la traigas a casa mientras estemos nosotros”. Según informó elnacional.cat, el deportista catalán viajará próximamente a Miami junto a sus padres, Montserrat y Joan, pero no lo hará con su novia.

ARCHIVO-. Shakira se fue de Barcelona junto a sus hijos Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group EXCLUSIVE

Según detalló el medio, una cláusula del acuerdo de divorcio que ambos firmaron establece que Piqué debe ir a Miami “solo si quiere ver a los niños y pasar tiempo con ellos”. “La condición es que los vea sin Clara Chía”, destacó Martín. Y agregó: “Yo creo que los niños están volcados con su mamá. Vieron que la pasó muy mal y le dijeron a Shakira: ‘Quédate tranquila, que no queremos ni ver a Clara’”.

Piqué llamó “robots” a los fans de Shakira

El catalán continúa en el centro de todas las miradas, tras el lanzamiento de dos canciones de Shakira que incluían indirectas en torno a su relación: BZRP Music Session #53, junto al productor argentino, y TQG, con Karol G. En una entrevista reciente junto a Gerard Romero, en Jijantes, Piqué realizó un descargo sobre las críticas que recibe de los fanáticos de la cantante y los tildó de “robots”. Un comentario que generó enojo entre varios usuarios de las redes.

Piqué habla sobre las críticas que ha recibido de fans de Shakira

“En mi caso, mi expareja es latinoamericana. No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, aseguró. Y agregó: “No me importa nada. Es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”.

Shakira compartió un mensaje que los usuarios interpretaron como una respuesta a Piqué Twitter: @shakira

Un mensaje que los fanáticos de la cantante no se tomaron para nada bien y que incluso la propia Shakira compartió un tuit que se interpretó como una respuesta a Piqué: “Orgullosa de ser latinoamericana”.

