La respuesta de Jey Mammon cuando le preguntaron qué edad tenía Lucas Benvenuto cuando se conocieron

Jey Mammon habló con Jorge Rial en lo que fue su primera entrevista después de que trascendiera que, tres años atrás, Lucas Benvenuto inició acciones legales en su contra por abusar sexualmente de él cuando tenía 14 años. En el marco de la nota, la cual fue transmitida en Argenzuela (C5N), el ahora exconductor de La Peña del Morfi (Telefe) tuvo un desliz al momento de recordar qué edad tenía el joven al momento de comenzar su vínculo.

Jey Mammon habló tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual y aseguró: "Yo nunca estuve con un chico de 14 años" (Foto: C5N)

Lucas Benvenuto asegura que conoció a Jey Mammon -quien tenía 32 años- en una fiesta, cuando tenía 14 años. En las declaraciones que hizo ante la Justicia cuando hizo la denuncia, afirmó que en su primer encuentro el conductor “lo llevó a su departamento, le convidó drogas y alcohol y que tras perder el conocimiento, al otro día se despertó acostado en la cama sin ropa y cubierto de marcas”.

La versión del músico y humorista es radicalmente distinta. Ya sea en el descargo que compartió días atrás en las redes como durante la nota que le dio a Jorge Rial, siempre defendió que su vínculo se trató de uno marcado por el amor y el consentimiento y que, cuando se cruzaron por primera vez, Benvenuto tenía 16 años.

Jey Mammon: “Yo no violé, no abusé ni drogué a ninguna persona, jamás”

Sin embargo, en la ya mencionada entrevista, demostró mucha confusión cuando habló de las edades exactas. “Si vos me preguntás cuándo empezó el vínculo, te digo que no lo sé, pero sí te puedo asegurar que yo lo conocí esa noche, que no me fui con él; que después pasó un tiempo y lo volví a ver y podría tener 17 o tener 18. Si yo estoy crucificado, y no puedo salir de mi casa, porque si salgo está lleno de gente en la puerta... si es por esto, estamos ante un debate equivocado”, dijo.

En ese sentido, consultado por Rial, fue tajante: “Yo no estuve nunca con un chico de 14 años”. Y aclaró que eso mismo le dijo a Fernando Burlando en 2020, cuando presentó la denuncia Lucas Benvenuto.

Poco después en la nota, aseveró: “Lo conocí (a Lucas Benvenuto) a los 16 años y empecé a salir cuando tenía 17, 18″. Y concluyó: “Fue hace 14 años, no lo recuerdo”.

LA NACION