El tenso momento al aire entre Rodrigo Lussich y Andrea Taboada que incomodó a todos en Intrusos

Una situación tensa se vivió este miércoles en Intrusos (América TV), la cual dejó en el ojo de la tormenta a Rodrigo Lussich. Mientras debatían las supuestas rispidices entre Ricardo Darín y Guillermo Francella, Andrea Taboada se mostró en desacuerdo con el conductor y este lanzó una frase poco feliz que terminó con un pedido de disculpas al aire.

Ricardo Darín y Guillermo Francella, en una escena de El secreto de sus ojos

Todo comenzó cuando el presentador del ciclo de espectáculos mencionó que el conflicto entre los icónicos actores comenzó en la ceremonia de los Oscar 2010, cuando El secreto de sus ojos ganó como Mejor Película Extranjera. En aquel entonces, Darín no estaba presente para recibir la estatuilla, pero Francella sí. Aquella secuencia habría marcado un antes y un después en su relación.

Ricardo Darín y Guillermo Francella, dirigidos por Juan José Campanella

En ese sentido, el periodista dio su punto de vista sobre las dos series que protagonizan y cómo la política interfiere en ellas. “Hoy la guerra es política, no habría que politizar, pero es muy difícil. El encargado es una serie libertaria y El eternauta es una serie que está tildada más cercana al peronismo”, comentó Lussich.

Al escucharlo, Taboada expresó: “Ahí no estaría de acuerdo. Son polos opuestos. Me estás hablando de El encargado, que es una serie que hicieron ahora, y estamos hablando de El Eternauta, que es una gran obra argentina del año 50 de la mano de uno de los grandes de Argentina, ¿por qué lo querés llevar a la política?“. Acto seguido, el conductor replicó: “Todo el mundo lo lleva a la política... No digo que esté de acuerdo, sino que estoy haciendo una observación de lo que veo. Observo que hay un polo opuesto entre la ideología de El encargado y de El Eternauta y que mucha gente está enfrentada por eso. Veo de un lado a Darín y del otro lado a Francella, que no se tienen simpatía desde El secreto de sus ojos”.

Firme en su postura, la panelista le dijo: “Vos querés instalar una grieta entre El encargado y El Eternauta donde no la hay... No me parece que tengamos que reforzar esa grieta ahí”. Visiblemente molesto, Rodrigo lanzó: “Cuando conduzcas el programa de Andrea Taboada no lo refuerces”.

La secuencia no tardó en replicarse en las redes sociales (Foto: Captura X/@ptcRecargado)

“Bueno, por eso estamos charlando… Aceptá también que podemos debatir”, le respondió Andrea y él mantuvo su postura: “Te dije que me dejes hacer el programa, nada más”.

Después de unos minutos, Lussich se retractó: “Te pido disculpas, Andre. Si te hablé mal, me quedé mal. Sabés que no me gusta laburar así, ¿viste cuando te quedás enganchado en algo? Más allá de que siguió el programa, ustedes me conocen a mí, yo he sido panelista de este programa, aparte de hoy ser el conductor, conozco todos los lugares de la mesa". Y mirándola a los ojos le manifestó: “Te respeto como profesional y como persona, por eso te hablé de una manera que se interpretó como un destrato, te pido disculpas”.

Por su parte, Taboada le dijo: “Y yo te las acepto, no quería descalificarte”. De esta manera, el problema pareció quedar resuelto.