El tenso momento de Soledad Fandiño con un panelista de su programa: “No sos Novaresio”

Soledad Fandiño vivió un tenso momento al aire cuando le preguntaron por su relación con sus exparejas. La conductora fue increpada por el panelista Guido Zaffora y no pudo evitar sentirse incómoda por la consulta. “No, mi amor, no sos Luis Novaresio”, le contestó, dando a entender que no era su rol hacer ese tipo de preguntas.

Sucedió este martes durante la emisión de Es por ahí (América TV), cuando en el programa se debatía sobre la infidelidad. En un momento, la cocinera Chantal Abad contó que había convivido con una expareja y la pareja de él.

El tenso momento que vivió Soledad Fandiño cuando le preguntaron por sus ex - Fuente: América

Entonces, Zaffora aprovechó para sorprender a Fandiño: “A mí me gustó esto que planteó Chantal con respecto a los ex. Vos, Sole, ¿te identificás con Chantu?”, lanzó.

Lejos de incomodarse, Fandiño lo “puso en su lugar: “Ay, chicos. La invitada es ella”. Ante la insistencia del panelista, la conductora lo cortó: ¡No, mi amor, no sos Luis Novaresio! Que venga Novaresio”.

Sin embargo, Zaffora no estaba dispuesto a darse por vencido y siguió: “A mí contestame que soy tu amigo. ¿Te identificás en eso de la relación de amistad con tus ex? ¿Podía ser amiga de tus ex?”.

Soledad Fandiño y René Pérez mantuvieron una larga relación y fruto de esa pareja nació Milo Archivo

“¿Qué? ¿De qué habla?”, exclamó Fandiño, mientras intentaba esquivar el tema. Luego, y con ironía, respondió: “Mirá qué linda sorpresa, Guido ¿Vos querés saber mi relación con qué ex? ¿Con alguno en particular?”. El panelista quiso saber su actual relación con “todos” los ex, por lo que Fandiño decidió explayarse.

“Yo tengo buena onda con la gente. Después, hay algunos que no volvés a ver más. De hecho, pasaron muchos años y no es que yo sigo hablando con mi primer novio, pero tenemos amigos en común y le deseo lo mejor. Las experiencias que viví fueron lindas. Sería bueno ser amiga de todos, pero la verdad es que no mantuve amistades con mis ex a lo largo de los años”.

Fandiño mantuvo una larga relación entre 2011 y 2018 con el cantante René Pérez, exlíder de Calle 13, con quien tuvo a su hijo Milo. Otros de sus novios famosos fueron Nicolás Cabré y Pablo Granados.

LA NACION