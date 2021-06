Acusan a Olivia Rodrigo de plagiar a Courtney Love y Elvis Costello

Olivia Rodrigo quedó en el centro de la polémica al ser acusada de plagio. Es que la cantante y guitarrista Courtney Love acusó a la joven de plagiar el arte de tapa del álbum Live Through This, de su banda Hole. Según la expareja de Kurt Cobain, Rodrigo habría copiado el concepto para usar en Sour Prom, una producción audiovisual que promociona por estos días. No es el único músico que encontró similitudes entre el trabajo de Rodrigo y el propio: también el británico Elvis Costello señaló que un riff suyo aparece en el último álbum de la estadounidense.

La cantante de Hole denunció los parecidos en la estética de las dos imágenes a través de Facebook. En un posteo que hizo en su cuenta personal, la artista señaló que la foto de Ellen von Unwerth que usó para la portada de uno de los discos fue plagiada por Rodrigo para promocionar el video de un show en vivo que se emitirá el martes.

En la imagen en cuestión, aparece una reina del baile de graduación con una tiara sobre la cabeza y el maquillaje corrido. Además, tanto Love como Rodrigo sostienen un ramo de flores. En la publicación que hizo en Facebook, Courtney escribió: “¡Encontrá las diferencias!”, por el gran parecido entre ambas fotos. “Robar una idea original y no pedir permiso es de mala educación. No hay forma de ser elegante al respecto. No estoy enojada. Me pasa todo el tiempo. Pero esto fue de mala manera“, señaló la artista.

Olivia Rodrigo, actriz, cantante y compositora estadounidense.

“Te amo muchísimo a vos y a Live Through This”, comentó Rodrigo en la publicación de la referente de Hole. Días atrás, otro trabajo de la joven estadounidense fue comparado con otras obras. En TikTok, miles usuarios viralizaron la estética de su EP 1 Good 4 U, que guarda un gran parecido con la que utilizó la banda de indie rock Pom Pom Squad, oriunda de Estados Unidos. En las dos fotos que se compararon, Rodrigo y Mia Berrin, cantante de PPS aparecen vestidas de animadoras, usando largos guantes de látex.

Olivia Rodrigo fue acusada de múltiples plagios, entre ellos, algunos consideran que copió a la banda indie Pom Pom Squad

Elvis Costello, por su lado, también encontró similitudes entre el trabajo de Rodrigo y el propio. De hecho, el músico británico señaló que usó en “Brutal” el riff de guitarra que suena en “Pump It Up” lanzada en 1978. A diferencia de Courtney Love, Costello no lo tomó a mal. “Esto está bien para mí”, escribió en su cuenta de Twitter. “Así es como funciona el rock and roll. Tomás los pedazos rotos de otra pieza y hacés un juguete nuevo. Eso es lo que hice yo también”.

