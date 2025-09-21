El thriller psicológico oculto en Netflix que es ideal para una maratón de fin de semana

Netflix cuenta con una variada oferta de películas y series, pero hay una que destaca como la opción perfecta para maratonear este fin de semana lluvioso: Gypsy. Con la dosis justa de thriller psicológico y drama, esta miniserie de solo diez capítulos logra atrapar al espectador desde el primer minuto, convirtiéndose en un plan ideal para quienes buscan suspenso, emociones intensas y una trama que no da respiro.

Este thriller indaga las profundidades de la mente humana y los límites difusos entre lo profesional y lo personal. La protagonista es Jean Holloway (Naomi Watts), una reconocida terapeuta de Manhattan que, en apariencia, tiene una vida estable: una carrera exitosa, un matrimonio sólido con Michael (Billy Crudup) y una hija que completa el cuadro de familia perfecta. Sin embargo, bajo esa superficie impecable, guarda una inquietud constante, un vacío emocional que la empuja a buscar experiencias intensas fuera de los márgenes de la ética.

Se trata de un thriller psicológico sobre una terapeuta que desarrolla vínculos íntimos y peligrosos con personas allegadas a sus pacientes (Foto: Netflix)

Poco a poco, comienza a involucrarse más de la cuenta en la vida de sus pacientes y cruza la línea que debería separar la escucha profesional de la curiosidad personal. A través de identidades falsas y encuentros secretos, Jean se aproxima a familiares, amigos y parejas de quienes acuden a su consulta. Lo que empieza como una exploración arriesgada termina convirtiéndose en una peligrosa red de mentiras y manipulaciones.

En ese trayecto aparece Sidney (Sophie Cookson), una joven carismática, magnética y enigmática que despierta en Jean una atracción que no puede controlar. Su relación se convierte en el corazón de la historia: intensa, tóxica y cargada de deseo, pero también de peligro. Mientras tanto, Michael, su esposo, percibe que algo se desmorona en su vida conyugal, aunque desconoce hasta dónde llegó la doble vida de Jean.

Es una miniserie que cautivó al público con momentos intensos de mucho drama (Foto: Netflix)

Creada por Lisa Rubin -una guionista y creadora de televisión estadounidense-, la serie combina drama, suspenso y tensión psicológica para mostrar cómo los secretos, las obsesiones y la incapacidad de controlar los propios impulsos pueden destruir no solo una carrera y una familia, sino también la identidad misma. Con un ritmo pausado, pero hipnótico, Gypsy construye una atmósfera inquietante en la que cada decisión de la protagonista parece empujarla más cerca del abismo.

Sin dudas, esta miniserie es una propuesta ideal para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos con un toque de drama sofisticado. Con actuaciones intensas —entre los que se destaca Naomi Watts en un papel complejo y magnético—, una narrativa que explora los límites de la moral y la identidad, y una atmósfera inquietante que atrapa desde el primer episodio, la serie se convierte en un plan ideal.

Elenco principal de Gypsi