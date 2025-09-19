Qué veo en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar el primer fin de semana de primavera

Pese a que este fin de semana comienza la primavera, la inestabilidad del clima para el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre invita a quedarse en casa y deleitarse con el mejor contenido de Netflix. A raíz de esto es que te traemos las producciones que forman parte del ranking de lo más visto por los suscriptores de la plataforma.

Prepará algo rico de comer, cancelá los planes y sumergite en los siguientes títulos:

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. La Mula (2018)

Crimen/Suspenso. Un hombre de 88 con problemas económicos acepta trabajar de transportista de droga para un cartel mexicano en Illinois. Con el dinero fácil que obtiene trata de ayudar a sus familiares, pero un agente de la DEA le sigue la pista. Duración: 1 h 57 min. Ver La Mula.

Tráiler oficial de La Mula

2. El otro París (2025)

Comedia/Romance. Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París (Francia), pero resulta ser en el París de Texas. Cuando está a punto de irse, saltan chispas con el soltero vaquero. Duración: 1 h 47 min. Ver El otro París.

El otro París, tráiler oficial

3. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

4. Amigos de armas (2016)

Comedia/Crimen. Con la guerra en Irak en toda su furia, un joven ofrece a su amigo de la infancia la oportunidad de ganar mucho dinero al convertirse en un vendedor internacional de armas. Juntos, explotan una iniciativa del gobierno que permite a las empresas participar en contratos militares. Pero pronto se verán involucrados en un asunto de alto nivel, después de obtener un contrato de 300 millones de dólares para abastecer a las fuerzas afganas, que los pone frente a personas sombrías. Duración: 1 h 54 min. Ver Amigos de armas.

Amigos de Armas - Tráiler

5. Ocean’s 8: las estafadoras (2018)

Comedia/Acción. Debbie Ocean, la hermana de Danny, pretende cometer el atraco del siglo durante la gala Met que se celebra en Nueva York: quiere robar un collar valorado en más de 150 millones de dólares. Debbie embarca en la misión a siete ladronas expertas. Duración:1 h 51 min. Ver Ocean´s 8: las estafadoras.

Tráiler Ocean's 8 Subtitulado

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Las Maldiciones (2025)

Suspenso/Drama. La hija del gobernador es secuestrada mientras se vota por una ley fundamental sobre la explotación del litio. Conforme se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz un secreto de 13 años atrás y revela cosas inesperadas. Duración: tres episodios. Ver Las Maldiciones.

Las Maldiciones, tráiler oficial

2. Merlina 2 (2025)

Terror/Fantasía. En esta segunda entrega hay un misterio sobrenatural aún más oscuro y peligroso que el de la primera. Merlina regresa a la Academia Nevermore, esta vez por decisión propia, pero rápidamente se ve envuelta en una nueva oleada de asesinatos y secretos. Duración: ocho episodios. Ver Merlina 2.

Avance oficial de la Temporada 2 de Merlina (Video: Gentileza Netflix)

3. Black Rabbit (2025)

Suspenso/Drama. Cuando el dueño de un restaurante de moda de la ciudad de Nueva York permite que su turbulento hermano regrese a su vida, abre la puerta a peligros cada vez mayores que amenazan con derribar todo lo que construyó. Duración: ocho episodios. Ver Black Rabbit.

Black Rabbit, tráiler oficial

4. Las muertas (2025)

Drama. Un incidente con Beto lleva a la policía a cerrar México Lindo. Las hermanas buscan refugio en el Casino del Danzón e invierten en un rancho para salvarse. El destino de Blanca, una de las mujeres del burdel, desencadena una serie de siniestros incidentes que terminan justo en el patio trasero de las Baladro. Duración: seis episodios. Ver Las muertas.

Tráiler oficial de Las Muertas, la nueva serie de Netflix

5. Dos tumbas (2025)

Suspenso/Drama. Dos años después de la desaparición de dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Duración: tres episodios. Ver Dos tumbas.