El tráiler oficial de Monstruo: la historia de Ed Gein, uno de los asesinos más brutales de los Estados Unidos, llega a Netflix

Netflix oficializó la tercera entrega de la saga llamada Monstruos donde, anteriormente, se contó las historias de Jeffrey Dhamer y Erik y Lyle Menendez. En esta ocasión, se abordará el caso de Ed Gein, uno de los criminales más temidos del siglo XX nacido en Wisconsin, Estados Unidos, en 1906.

Esta nueva entrega de Netflix se estrenará el 3 de octubre y abordará, con lujos de detalle, cómo era la vida de Gein, uno de los criminales más aterradores de Estados Unidos. Su vida inspiró los clásicos del cine como El silencio de los inocentes y La masacre de Texas.

El tráiler de Monstruo: la historia de Ed Gein

Para llevar a cabo el rodaje de la historia de Ed Gein se contrató a Charlie Hunnman como actor principal y a Laurie Metcalf y a Suzanna Son como “partícipes necesarios” para recrear el oscuro prontuario de este asesino que tenía una fijación particular con los cuerpos de sus víctimas.

“Llega la impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood”, explicó la sinopsis oficial de Netflix, que incluyó un avance y un tráiler de la producción que verá luz en los primeros días de octubre.

Netflix contará la historia de Ed Gein

Esta producción, ideada por Ryan Murphy e Ian Brennan, recorre los primeros años de vida de Ed Gein hasta el fallecimiento de su madre, en 1945, por un problema en su corazón. Años atrás, había perdido a su padre y a su hermano, lo que desembocó en una crisis existencial.

“Eddie, sos un desastre. Solo una madre podría amarte”, relata la parte introductoria del tráiler mientras la mamá -interpretada por Laurie Metcalf- unta manteca sobre un pan y se dirige hacia su hijo, ubicado en la otra punta de la mesa.

Ed Gein: el hombre que convirtió el horror en arte macabro.

Otra de las escenas icónicas de este tercer capítulo de Monstruo es cuando el protagonista de esta historia baila con un vestido y una máscara hecha con el rostro de su madre.

Además de los tres actores mencionados anteriormente, se sumaron otros intérpretes de reparto que inciden directa e indirectamente sobre la trama y le dan forma al elenco: Tom Hollander, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall y Tyler Jacob Moore.

El detrás de escena del rodaje

Charlie Hunnman, actor principal de la producción, dialogó con el medio Variety durante la entrega de los Premios Emmy 2025. Entre sus declaraciones, el artista puntualizó sobre cómo fue encarar el personaje de este criminal de los años 50′.

“Tenía pesadillas antes de empezar. Una vez que me metí en ello, fue un poco más fácil", explicó el británico cuando comenzó a indagar sobre la figura del asesino.

Charlie Hunnman, protagonista de una saga que se estrenará en Netflix

Y agregó: “Pero por un segundo pensé que tal vez había cometido un terrible error cuando comencé a investigar y me di cuenta de lo despreciables que eran algunas de las cosas que hacía“.

Por último, dijo: “Contamos una versión muy variada, una versión integral de quién era. Lo macabro, pero también hay un poco de -no quiero decir ternura- pero se ve lo humano ahí“.