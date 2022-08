El tierno gesto de Keanu Reeves con una fan de 80 años que conmovió a todos: “Es asombroso”

Keanu Reeves sabe cosechar éxitos por sus películas, pero sus logros no son solamente relacionados con su trabajo, sino que consiguió el mejor premio que podría imaginar: ser considerado muy buena gente. Son cientos los fans que revelaron diversos gestos que tuvo con ellos, sin escudarse en su fama y en las ventajas que la misma podría brindarle. Es así, como ahora se viralizó una tierna historia que lo tiene como protagonista junto a una mujer de 80 años.

“¿Qué es algo que ha hecho una persona famosa que cambió por completo la forma en que los veías?”, preguntó un usuario en la red social Reddit, y tuvo cientos de respuestas. Pero, fue una de ellas la que cobró notoriedad, ya que combinó una triste historia con un mensaje esperanzador que involucró al protagonista de Máxima velocidad.

Keanu Reeves protagoniza una historia viral (Foto Instagram @keanureevesofflcial_)

“Mi abuela estaba enamorada de Keanu Reeves porque le recordaba a mi abuelo cuando era joven. Vio todas películas, desde Bill y Ted hasta Matrix. Tuvo un derrame cerebral cuando tenía poco más de 70 años y estuvo prácticamente confinada en su casa durante los últimos 10 años de su vida, por lo que ver películas era su principal pasatiempo”, relató un joven cuyo nombre de usuarios es afdc92.

En este contexto, explicó que un día su tío tuvo un inesperado encuentro con el actor, que se encontraba en un restaurante de Los Ángeles. “Él se acercó y le dijo ‘normalmente no hago esto, pero solo quería que supieras que mi madre de 80 años te ama y ha visto todas tus películas. Le recuerdas a mi padre’”. Tras escuchar el relato, Reeves le preguntó si tenía un teléfono celular encima.

La historia sobre Keanu Reeves (Captura Reddit)

Conmovido con lo que el extraño le contó, llamó a la mujer. “Habló con mi abuela durante varios minutos y absolutamente hizo mejor su año. Estaba tan aislada y su genuina amabilidad hacia ella y su interés mostraron lo verdaderamente asombroso que es”, señaló el joven.

La difusión de la historia ocurrió hace cinco meses, y ahora se volvió a viralizar. Muchos usuarios comentario la publicación y no dudaron sobre la veracidad de la historia, debido al prontuario de buenas acciones que tiene el actor. “Justo cuando crees que hemos llegado al pico Keanu, asciende aún más alto”, comentó uno.

Otra persona utilizó el humor para asegurar que no hay ninguna historia positiva sobre el actor que no creería. “Si bajara y descubriera que nuestra cocina ha sido remodelada y limpiada durante la noche y me dijeran ‘sí, Keanu Reeves acaba de volar al Reino Unido y se sentó en el tren durante 2 horas para hacer nuestra cocina y no aceptó ningún dinero’, yo probablemente lo crea”, expresó-

Keanu Reeves, considerado el actor más amable de Hollywood

Esta no es la primera vez que el actor es merecedor de halagos por parte de los fans. Semanas atrás, fue protagonista de otra situación particular en el aeropuerto de Londres, la cual fue registrado por un productor televisivo, llamado Andres Kimmel. “Un niño pidió un autógrafo en el equipaje y luego comenzó a disparar una serie de preguntas rápidas”, describió el hombre, para luego agregar que el actor respondió todo lo que el pequeño quiso saber.

Keanu Reeves fue interceptado por un niño (Foto Twitter @andrewkimmel)

“El hombre no podría haber sido más amable, especialmente después de un vuelo internacional. Pensé en compartir esto porque el tipo es un acto de clase y pequeños momentos como este pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas. ¡Necesitamos más Keanus!”, aseguró.