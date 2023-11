escuchar

La espera terminó para las fanáticas de Taylor Swift, con la puesta de escena del primer show de los tres que tiene pautado para realizar en la Argentina. Alegría, emoción, lágrimas y ovación no faltaron en la primera noche, en la que debutó ante el público argentino. Mientras la cantante de 33 años brillaba arriba del escenario, su padre, Scott Kingsley Swift, lo hizo debajo con un tierno gesto con las fanáticas.

Desde el comienzo de su carrera, Taylor contó con el apoyo incondicional de sus padres, quienes la acompañaban en las presentaciones que realizaba en bares cuando apenas tenía 15 años. En aquel entonces, decidieron vender su hogar en Pensilvania para mudarse a Nashville, para que la joven se desarrolle en su carrera. Hoy, que es considerada una de las estrellas máximas de la música, también lo hacen. A la Argentina, la artista llegó acompañada por su numeroso staff y con su padre, Scott.

Taylor Swift durante el show en Argentina Soledad Aznarez - LA NACION

El Estadio Monumental fue la sede de uno de los eventos del año. The Eras tour llegó a territorio nacional y atrajo a ciudadanos de países vecinos, debido a que junto a Brasil son los únicos lugares de Latinoamérica en la que se presentará la artista estadounidense. Y fue una verdadera fiesta, que se espera que se repita el sábado 11 de noviembre y el domingo 12, tras la reprogramación de uno de sus shows.

Hay una serie de momentos que pueden destacarse de la primera mágica noche, como los minutos de silencio de la cantante al escuchar la ovación del público o el cambio de letra en “We Are Never Getting Back Together” para incluir la frase “ni en pedo”, en un claro guiño para los argentinos. Pero abajo del escenario también hubo lugar para la emoción, y uno de los grandes protagonistas fue el padre de la estrella.

“¿Podrán cambiar pulseras con el papá de Taylor y que les dé una púa?”, escribió la influencer Florencia Cagnasso en su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que se muestra a Scott entre los fanáticos de su hija. El clip muestra cómo el hombre saluda a las chicas, recibe friendship bracelets (brazaletes de la amistad), que son una costumbre en los recitales de la artista, y entrega el accesorio para la guitarra con la imagen de la joven a cambio.

Pero no fue el único momento que protagonizó el asesor financiero, sino que en X (antes Twitter) se compartió un emotivo video en el que se lo puede observar al momento que graba la presentación de su hija, al ser ovacionada por el público argentino. “Estuve muy cerca del papa de Taylor y filmada como un padre orgulloso. Le encantó el “We will stay””, escribió la usuaria @violeparisi_.

Posteriormente, se difundió en X una serie de videos en los que se muestra a la artista al final del show. Una vez que baja del escenario, tras bambalinas, entre el personal del staff, busca los brazos de su padre, con quien se funde en un largo abrazo, quizás en festejo de la gran recepción que tuvo del público.

En primera instancia se confundió a Scott con Travis Kelce, el novio de la cantante, que arribó este viernes al país para ser también su compañía.