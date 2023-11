escuchar

La cuenta regresiva llegó a su fin y, en pocas horas, Taylor Swift se presentará por primera vez en la Argentina. La intérprete de “All Too Well” tocará este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de noviembre en el Estadio Mas Monumental con localidades agotadas. Desde hace cinco meses, los fanáticos acampan afuera de River para conseguir la mejor ubicación posible una vez que se abran las puertas y se espera que los shows sean una verdadera fiesta.

La cantante, de 33 años, es, indiscutidamente, una de las artistas más destacadas de su generación y justamente The Eras Tour, es un repaso por las etapas de su carrera, representadas en sus discos: Lover, Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989 y Midnights. Justamente, en este último, el cual fue lanzado en 2022, hay una canción particular que las fanáticas argentinas conectaron con nada más y nada menos que Lionel Messi.

Los swifties acampan desde hace cinco meses afuera de la cancha de River Fabián Marelli

El 21 de octubre de 2022, la artista oriunda de Pensilvania, Estados Unidos, lanzó su disco Midnights. Entre todo el soundtrack, la atención de las swifties argentinas se posó en la canción “You’re on Your Own, Kid”. ¿El motivo? Sintieron que la letra musicalizaba, de alguna manera, la historia del propio Lionel Messi.

A partir de esto, en las redes sociales empezaron a aparecer videos que unían a las dos figuras. Con la canción de Taylor de fondo, los fans buscaron las imágenes de Leo que demostraban, con su propia historia, lo que decía la letra. Si bien algunos clips solo tienen postales del Mundial de Qatar 2022, hay otros que hacen un recorrido más extenso por la vida de Leo: desde las lágrimas por haber perdido la final del Mundial de Brasil de 2014, hasta las críticas, el dolor adentro de la cancha y la victoria en la Copa América en 2021.

Una de las partes más poderosas es la que dice: “From sprinkler splashes to fireplace ashes / I gave my blood, sweat, and tears for this”. Traducido al español significa: “Desde salpicaduras de aspersores hasta cenizas de chimenea / Di mi sangre, sudor y lágrimas por esto”. De alguna manera, los swifties vieron reflejado el propio esfuerzo de Leo y todo lo que hizo por para cumplir el sueño de ganar la Copa del Mundo.

Esta conexión generó tanta repercusión en las redes que decidieron nombrarlo: “You’re on your own, kid (Leo Messi version)”. Si bien este tema no está en el repertorio de The Eras Tour, algunos fanáticos se ilusionan con la posibilidad de que Taylor Swift la interprete teniendo en cuenta la fuerte relación que tiene con el país campeón del mundo.

La letra de “You’re on Your Own, Kid” de Taylor Swift

Summer went away

Still, the yearning stays

I play it cool with the best of them

I wait patiently

He’s gonna notice me

It’s okay, we’re the best of friends

Anyway

I hear it in your voice

You’re smoking with your boys

I touch my phone as if it’s your face

I didn’t choose this town

I dream of getting out

There’s just one who could make me stay

All my days

From sprinkler splashes to fireplace ashes

I waited ages to see you there

I search the party of better bodies

Just to learn that you never cared

You’re on your own, kid

You always have been

I see the great escape

So long, Daisy May

I picked the petals, he loves me not

Something different bloomed

Writing in my room

I play my songs in the parking lot

I’ll run away

From sprinkler splashes to fireplace ashes

I called a taxi to take me there

I search the party of better bodies

Just to learn that my dreams aren’t rare

You’re on your own, kid

You always have been

From sprinkler splashes to fireplace ashes

I gave my blood, sweat, and tears for this

I hosted parties and starved my body

Like I’d be saved by a perfect kiss

The jokes weren’t funny, I took the money

My friends from home don’t know what to say

I looked around in a blood-soaked gown

And I saw something they can’t take away

‘Cause there were pages turned with the bridges burned

Everything you lose is a step you take

So make the friendship bracelets

Take the moment and taste it

You’ve got no reason to be afraid

You’re on your own, kid

Yeah, you can face this

You’re on your own, kid

You always have been

“You’re on Your Own, Kid”, en español

El verano se fue

Aun así, el anhelo permanece

Lo juego bien con los mejores.

Espero pacientemente

Él se fijará en mí

Está bien, somos los mejores amigos.

De todos modos

Lo escucho en tu voz

Estás fumando con tus chicos

Toco mi teléfono como si fuera tu cara

Yo no elegí esta ciudad

Sueño con salir

Solo hay uno que podría hacer que me quede

Todos mis días

Desde salpicaduras de aspersores hasta cenizas de chimenea

Esperé años para verte allí

Busco la fiesta de mejores cuerpos

Solo para saber que nunca te importó

Estás solo, niño

Siempre lo has estado

Veo el gran escape.

Hasta luego, Daisy May

Recogí los pétalos, él no me ama.

Algo diferente floreció

Escribiendo en mi cuarto

Toco mis canciones en el estacionamiento

Huiré

Desde salpicaduras de aspersores hasta cenizas de chimenea

Llamé a un taxi para que me llevara allí

Busco la fiesta de mejores cuerpos

Solo para aprender que mis sueños no son raros

Estás solo, niño

Siempre lo has estado

Desde salpicaduras de aspersores hasta cenizas de chimenea

Di mi sangre, sudor y lágrimas por esto.

Organicé fiestas y maté de hambre a mi cuerpo.

Como si me salvara un beso perfecto

Los chistes no eran graciosos, tomé el dinero.

Mis amigos de casa no saben qué decir

Miré a mi alrededor con una bata empapada de sangre

Y vi algo que no me pueden quitar

Porque hubo páginas pasadas con los puentes quemados

Todo lo que pierdes es un paso que das.

Así que haz las pulseras de la amistad.

Toma el momento y pruébalo.

No tienes ninguna razón para tener miedo

Estás solo, niño

Sí, puedes enfrentar esto

Estás solo, niño

Siempre lo has estado.