El tremendo parecido de una foto de Marley de chico con Mirko

Marley y Mirko no pueden negar los genes y esta vez se sumó alguien más: el padre del conductor.

Marley publicó en Instagram una vieja foto de él de chico que sorprendió a todos sus seguidores. "Y para no ser menos que Mirko y su #tbt, acá va el mío a la misma edad en brazos de mi padre", redactó esta mañana y dejó en evidencia el gran parecido que existe en la familia. Si bien no es la primera vez que Marley se compara con su primer hijo, lo que no es costumbre de acontecer es ver al abuelo de Mirko como protagonista de una foto.

"Están clonados", "Son iguales", "Que increíble parecido", fueron algunas de las reacciones que los seguidores escribieron en la publicación. Marley se parece muchísimo a su padre y, a la vez, Mirko se le parece muchísimo a su papá cuando era niño.

Mirko cumplió 2 años semanas atrás y, como ocurrió desde el minuto cero, fue blanco de fotografías y videos en su cuenta de Instagram.