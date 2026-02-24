Murió el actor Robert Carradine a los 71 años

A los 71 años murió Robert Carradine, actor popularmente conocido por su interpretación de Sam McGuire en la serie de los 2000, Lizzie McGuire, y por las películas Más allá de la gloria y La venganza de los nerds. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado que compartió Deadline el lunes 23 de febrero y reveló que desde hacía dos décadas sufría de bipolaridad. Rápidamente, Hilary Duff, quien interpretó a su hija en la ficción, se pronunció en las redes sociales y compartió un sentido mensaje de despedida.

“Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar", expresó su familia a través de un comunicado. “Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”, remarcaron. Por último, solicitaron privacidad para atravesar este difícil momento.

A los 71 años murió Robert Carradine, el actor de la serie Lizzie McGuire (Foto: Instagram @hilaryduff)

El actor Keith Carradine (Nashville, Dexter), hermano mayor de Robert, expresó que la familia quería hacer público el diagnóstico para que la gente supiera cómo “Bobby” le hizo frente. “Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse. Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito”, sostuvo.

Luego de que se hiciera pública la noticia, Hilary Duff compartió un emotivo posteo en su feed de Instagram para despedir a su padre de la ficción. “Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", escribió en Instagram la exprotagonista de Lizzie McGuire junto a un par de fotos del rodaje de la serie junto a Carradine, Hallie Todd (Jo McGuire) y Jake Thomas (Matt McGuire).

Noticia en desarrollo...